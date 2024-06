Els Bombers reben prop d’un centenar d’avisos per inundacions a la demarcació

Les fortes tempestes que es van produir durant la nit de dissabte a diumenge van deixar prop de 120 avisos als Bombers de la Generalitat per inundacions i per caiguda d’elements no estructurals a la via pública. La majoria es van concentrar al Camp de Tarragona (87) i, concretament, a la població de Reus (52 avisos). A la capital tarragonina, també es van patir afectacions per ruixats, sobretot a la Part Baixa.

De nou, el punt més crític va ser la cruïlla entre els carrers Smith i Castaños. Les inundacions, però, també es van produir en altres llocs de la ciutat com el carrer Josep Ras i Claravall, a la Vall de l’Arrabassada. I és que, durant la matinada, les pluges van superar el període de retorn de 10 anys, amb més de 150 litres per hora i metre quadrat. Així ho assenyalava l’alcalde, Rubén Viñuales, a través de les seves xarxes socials.

«Ematsa i el servei de neteja actuen conjuntament per tal de tornar a la normalitat com més aviat millor i resoldre qualsevol malestar», afegia el batlle. Jorge Lustres, president de la Plataforma d’afectats per les inundacions als barris marítims —el mes de maig va complir un any de vida—, explicava que les aigües residuals havien emergit a la via pública a causa de les fortes pluges, causant una olor «desagradable».

Els treballadors d’Ematsa i del servei de neteja van actuar ahir al carrer Castaños, on la tempesta va fer emergir les aigües residuals.Cedida

A mesura que s’intensificava la tempesta, la preocupació s’estenia entre els veïns del barri de Port. Alguns d’ells baixaven ràpidament de casa per treure els seus cotxes dels pàrquings subterranis. Aquest cop, però, les conseqüències no van ser tan greus com en els aiguats de Setmana Santa del 2022. «Amb els ajuts que va donar l’Ajuntament a les comunitats de veïns del barri per instal·lar sistemes de contenció, vam col·locar una barrera a l’entrada de l’aparcament i això ens ha permès frenar la inundació», indicava Lustres.

En altres casos, les afectacions van ser més importants. La tempesta va causar l’esfondrament de part del fals sostre de la Sala Zero, una sala de concerts de la Part Baixa. Cap persona va resultar ferida, però clients i treballadors van haver de desallotjar el local. Segons un comunicat, les afectacions van ser produïdes per «filtracions a la fina», fet pel qual han hagut de «tancar les seves portes per motius de seguretat». Ara, estan «treballant amb la propietat de l’immoble per solucionar-ho».

Els veïns i comerços esperen el nou col·lector pluvial de Torres Jordi, que ha d’ajudar a resoldre aquesta problemàtica. S’acaba d’iniciar el procés de redacció del projecte, així que encara falten força mesos perquè sigui una realitat. «Mentrestant, combatrem les inundacions com hem fet fins ara», assegurava Lustres.