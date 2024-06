Tarragona recull les dades de precipitació acumulada més elevades de Catalunya

Els xàfecs i tempestes de dissabte a la tarda i d'aquesta nit han deixat les dades de precipitació acumulada més elevades de Catalunya a Tarragona. Concretament, l'estació meteorològica del Complex Educatiu ha enregistrat dades de 60,6 mm.

A més, altres municipis de la demarcació també se situen entre les zones on el temporal ha deixat més pluja. Aquests es tracten de Nulles (Alt Camp), amb 40,5 mm, Vila-seca (Tarragonès), amb 39,6 mm, Vinyols i els Arcs (Baix Camp), amb 38 mm, Reus, amb 34, 1 mm, Constantí, amb 33,7 mm, Vila-rodona (Alt Camp), amb 18,8 mm, Tamarit amb 18,4 mm i Torredembarra amb 15,5 mm.

Les fortes precipitacions han causat que el Camp de Tarragona fos la que acumulés més avisos als serveis d'emergència, sent Reus la població que reuneix més trucades, amb 90. A Cambrils s'han fet 31 i a Tarragona 19.

Ha estat a Tarragona que s'ha provocat la incidència més destacable per acumulació d'aigua, on durant la matinada s'ha esfondrat part del fals sostre de la sala de concerts Zero, cosa que ha obligat a desallotjar tots els clients i treballadors. Afortunadament no hi ha hagut persones ferides.

