Dates i horaris de la Fira del Vi de Tarragona 2024

Tarragona celebrarà, un any més, una nova edició de la Fira del vi de la DO Tarragona el 31 de maig al 2 de juny. La fira acollirà els vins dels 16 cellers de la DO que participen enguany de la mostra i que els visitants podran visitar maridades amb diverses propostes gastronòmiques.

La Fira del Vi de la DO Tarragona, que compta amb la coorganització de l’Ajuntament de Tarragona i la gestió tècnica de l’empresa de Mercats de Tarragona, estarà oberta al públic en horari de matí i tarda. Aquests són els horaris de la Fira del Vi de tarragona 2024:

Divendres de 18:00 h. a 22:30 h.

de 18:00 h. a 22:30 h. Dissabte d’11:00 h. a 15:00 h. i de 18:00 h. a 22:30 h.

d’11:00 h. a 15:00 h. i de 18:00 h. a 22:30 h. Diumenge de 12:00 h. a 15:00 h. i de 18:00 h. a 22:00 h.

