La plaça Corsini es prepara per una nova edició de la Fira del Vi

La Denominació d’Origen Tarragona celebra del 31 de maig al 02 de juny una nova edició de la seva Fira del Vi, a la plaça Corsini de Tarragona. La fira acollirà els vins dels 16 cellers de la DO que participen enguany de la mostra: Castell d’Or, Celler Magrinyà Calaf, Celler Mas Bella, Celler Pallarades, Celler Blanch, Cellers Unió, De Muller, Estol Verd Celler, Mas Amfres, Mas d’en Baiget, Molí de Rué, Padró i Família, Vinícola i Secció de Crèdit Sant Isidre de Nulles, Vins i Caves Vives Ambròs, Vins Suñer i Vinya Janine.

Els assistents a la fira podran, a més, maridar els vins de la DO Tarragona amb diverses propostes gastronòmiques que se sumen a la fira: Albert Ribot, Cal Jan, Carnisseria Meritxell, Fruits Secs Cristobal, Làctics Casa Portella, Nipo Sushi, i Restaurant Seasons.

La Fira del Vi de la DO Tarragona, que compta amb la coorganització de l’Ajuntament de Tarragona i la gestió tècnica de l’empresa de Mercats de Tarragona, estarà oberta al públic en horari de matí i tarda: divendres de 18:00h a 22:30h; dissabte d’11:00 h a 15:00 h i de 18:00 h a 22:30 h; i diumenge de 12:00 h a 15:00 h i de 18:00 h a 22:00 h.

Activitats prèvies a la fira

Enguany, la Fira del Vi de la DO Tarragona arrencarà el dimarts 28 de maig amb un tast molt especial en conjunt amb la DO Montsant. Un tast a cegues, d’accés lliure, on les presidentes de les dues denominacions d’origen, Pilar Just, de la DO Montsant i Maria Rosa Blanch, de la DO Tarragona, hauran d’endevinar quins dels vins tastats pertanyen a la seva DO. Un joc on els assistents també podran participar per veure qui encerta més característiques dels vins que tenen entre mans. El tast tindrà lloc a l’Espai Turisme (carrer Major, 39) a les 19:30h, i es degustaran vins negres, blancs i de licor.

El dijous 30 de maig, tindrà lloc l’acte La Música del Vi, que com el seu nom indica, maridarà els vins de la DO Tarragona amb una proposta musical. Serà a les 19:00h a les Escales de la Catedral.

Així mateix, el diumenge 2 de juny, a les 12:30h, tindrà lloc un Concert vermut a càrrec del Grup CoverH, que oferirà al públic un recital de versions de jazz i bandes sonores del 80 a la plaça Corsini de Tarragona.

Concurs de Vins DO Tarragona

El plat fort de la setmana serà el dimecres 29 de maig, quan tindrà lloc la celebració de l’entrega de premis de la 30a edició del Concurs de Vins DO Tarragona. La gala de lliurament de premis se celebrarà a les 19:30 h al Teatret del Serrallo, amb l’assistència de representants dels cellers, administracions i organismes lligats al món del vi.

En total, 22 vins seran guardonats en les 11 categories que conformen el concurs:

Vi Blanc 100% Macabeu

Vi Blanc Aromàtic

Vi Blanc Sec

Vi Blanc de Criança

Vi Brisat

Vi Rosat

Vi Negre

Vi Negre Criança

Vi de Licor Dolç

Vi de Licor Sec

Vi Escumós

