El Camp de Mart estrena una imatge promocional de 'Tàrraco'

Coincidint amb l’inici de Tarraco Viva, el Camp de Mart ha estrenat aquesta setmana una imatge promocional de ciutat amb les lletres de ‘Tarraco’. La instal·lació vol esdeveni un node turístic i un reconeixment al conjunt arqueològic Patrimoni de la Humanitat.

La situació estratègica de la figura, al costat precisament d’un dels monuments que integren el conjunt Patrimoni Mundial –el Passeig Arqueològic-Muralles— i en un dels escenaris principals de Tarraco Viva, pretén assegurar que el màxim nombre de persones pugui veure i fotografiar-se amb les lletres.

Amb l’objectiu de promoure la visualització turística del nou element, Nacho García Latorre i Montse Adan, consellers de Patrimoni i Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, han volgut ser els primers a fotografiar-se amb ell.

Segons explica Montse Adan, «la ubicació en una de les principals vies d’entrada de visitants, inclosos molts autobusos, també farà que es converteixi en un símbol de la ciutat per projectar la nostra marca i el nostre patrimoni». «El que volem és que el màxim nombre de persones es facin una foto amb aquesta figura per ensenyar Tarragona al món», ha finalitzat Adan.

Per la seva banda, Nacho García Latorre ha destacat que «el conjunt arqueològic de Tarraco és la punta de llança turística i de prestigi de la ciutat i per això des de l’Àrea de Patrimoni es treballa per aconseguir més visibilització i més implicació en la conservació d’un símbol».

