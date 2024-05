El tramvia arribarà a SPSP, esquivarà la Imperial i tindrà doble traçat a Ponent

L’Ajuntament té clar quin és el traçat que vol per al futur tramvia del Camp de Tarragona. El consistori ja ha acordat amb la Generalitat quin serà el camí que seguirà el TramCamp a la ciutat: no passarà per la plaça Imperial Tarraco, arribarà fins a la plaça de les Amèriques de Sant Pere i Sant Pau i entrarà al terme municipal pels barris de Ponent, on hi haurà un doble traçat.

A més, arribarà a l’estació de trens pel Carrer del Mar i creuarà la plaça dels Carros. Al nord, es preveu que arribi també fins al Camp de Mart.

El TramCamp és una de les inversions en transport públic més importants de la història per a la demarcació. A l’espera que municipis com Salou, Cambrils o Reus acabin de definir el seu traçat, Tarragona ja ha acordat amb la Generalitat com circularà el tramvia. Tot plegat, sense saber encara si ho farà en trams amb catenària o sense catenària, un dels temes clau a negociar en els pròxims mesos.

Traçat del tramvia que l’Ajuntament de Tarragona ha acordat amb la Generalitat per a la circulació als barris i al centre de la ciutat.Diari Més

De Vila-seca a Ponent

L’entrada del tramvia a la ciutat serà pels barris de Ponent. El traçat hi arribarà des de Vila-seca, l’enllaç amb Reus. Ho farà amb una doble penetració: una de les vies passarà per fora dels barris, seguint l’N-340. L’altra, circularà per Bonavista, Campclar i Torreforta, i sortirà per Riu Clar fins a tornar a l’N-340.

«Creiem molt en el tramvia i volem fer-lo útil, i perquè sigui útil l’ha d’agafar molta gent i que hi hagi penetració a Ponent. Si només passa per l’N-340 no tindrà la demanda que podria tenir si passa per Campclar i Torreforta i va cap al centre. Ha de ser un sistema de transport alternatiu al bus i que desplaci el cotxe», indica el conseller de Territori, Nacho García.

Fins al Camp de Mart i SPSP

Després de Ponent, el tramvia accedirà al centre per l’avinguda Roma i esquivarà la plaça Imperial Tarraco, petició expressa de l’Ajuntament. La parada obligatòria serà Battestini, que actuarà com a estació intermodal.

Després, traçat transcorrerà per la plaça Alcalde Lloret, Enric d’Ossó i la rambla Francesc Macià. Aquí el tramvia agafarà dues direccions: Sant Pere i Sant Pau, a través del barri de Joan XXIII, l’antiga carretera de Valls i l’avinguda dels Països Catalans; i, per altra banda, les avingudes República Argentina i Catalunya fins a arribar al Camp de Mart. «Això permetrà unir els campus universitaris», afegeix García.

Amb tot, el consistori està a l’espera d’una resposta per part de la Generalitat per tal que s’acceleri la connexió entre Reus i Tarragona que l’alcaldessa reusenca, Sandra Guaita, i l’alcalde tarragoní, Rubén Viñuales, van demanar fa algunes setmanes.

El Port ja preveu una nova plaça dels Carros amb el tramvia El Port de Tarragona ja preveu, en el disseny de la nova plaça dels Carros, la presència del tramvia. El projecte de reforma de l’espai, que depèn d’una mutació demanial amb l’Ajuntament, contempla un espai propi per al tramvia en aquest punt de la ciutat. El TramCamp circularia en paral·lel a les vies del tren, i connectaria amb l’estació de ferrocarril pel carrer del Mar. Segons va avançar Diari Més fa unes setmanes, el consistori veu amb bons ulls el projecte. El tramvia tindria espai propi a la plaça, diferent del que s’ha pensat per als vianants.

Render del projecte presentat pel Port.Port de Tarragona

