Arrenca avui Tarraco Viva, amb més de 350 actes arreu de la ciutat

El festival Tarraco Viva celebra a partir d’avui la seva vint-i-sisena edició. El certamen, que s’allargarà fins al 26 de maig, organitzarà més de 350 actes repartits per diferents espais de Tarragona. Els jardins i l’auditori del Camp de Mart seran l’epicentre del festival durant el segon cap de setmana, amb tallers participatius, recreacions històriques i la fira de museus i artesans, entre d’altres.

Aquest dijous, l’Amfiteatre acollirà una nova edició del Convivium, l’espectacle gastronòmic de Tàrraco a Taula. L’acte començarà a les 20.30 h. «Convivium és una degustació romana única dintre de Tàrraco Viva per oferir a la ciutadania un viatge de dos mil·lennis enrere i així connectar amb el passat romà a través d’un àpat de deu plats amb una mirada orgullosa a les nostres arrels», va expressar Nacho García, conseller de Patrimoni, en l’acte de presentació de l’esdeveniment.

«Convivium i Tàrraco a Taula és una de les grans oportunitats que tenim per promocionar i projectar Tarragona tot l’any i per reivindicar que la nostra ciutat és una joia de la Mediterrània, no només pel patrimoni, sinó també per la cultura i la gastronomia», va afegir Montse Adan, consellera de Comerç.

Espectacle únic

Per la seva banda, el president de l’Associació Tàrraco a Taula, el xef Moha Quach, va destacar l’èxit assolit en la primera edició celebrada a l’Amfiteatre i «l’orgull de tornar a fer un espectacle únic en un espai tan emblemàtic».

El xef tarragoní va avançar que enguany Convivium tindrà com a convidat Joseba Cruz, el cuiner nòmada que viatja per tot el territori i allà on s’atura munta Le Clandestin, un restaurant itinerant on crea una proposta gastronòmica diferent amb el que troba en l’entorn del seu campament base. La seva creativitat i qualitat culinària es posaran al servei de Tàrraco a Taula i de la ciutadania per al Convivium d’enguany.

Pel que fa als establiments participants, l’esdeveniment comptarà amb la participació del restaurant El Terrat: by Quach, el restaurant Seasons, el restaurant la Xarxa, el Forn de Nulles, la Pastisseria Velvet MGL i els cellers Mas Vicenç, Pallarades, Adernats Nulles Vinícola, Vinyes de l’Albà i Vinyes del tiet Peret.

Tots ells, sumats a Joseba Cruz, seran els encarregats d’oferir un àpat de més d’una desena de plats i postres acompanyats de vi de les comarques tarragonines. Mentrestant, aquesta tarda, a partir de les 19 h, els Serveis Territorials del Departament de Cultura acolliran El cicle productiu del marmor, una sèrie de documentals que mostren com es pot reconstruir el cicle productiu de les roques ornamentals.

