Què és el Convivium, el banquet romà que es rememora amb Tàrraco Viva?

Aquest dijous, l'Amfiteatre de Tarragona es vestirà de gala per viure el Convivium, l'espectacle gastronòmic de Tàrraco a Taula, una iniciativa per tractar de traslladar la gastronomia romana que guiava l'alimentació dels habitants de Tàrraco als nostres dies.

Tres restaurants, una pastisseria, un forn i cinc cellers tarragonins ofereixen un menú degustació per explorar els orígens de la cuina de l'antiga mediterrània: El Terrat: by Quach, el Restaurant Seasons, La Xarxa Restaurant, la Pastisseria Velvet MGL, Forn de Nulles, Pallarades Celler, Mas Vicenç Celler, Vinyes de l'Alba, Vinyes del Tiet Pere Celler i Adernats Celler.

El gran àpat romà començarà a partir de les 20.30 h i té una capacitat per a més d'un centenar de comensals. Serà en un format a peu dret a la part superior de l'Amfiteatre i els seus jardins.

Els comensals accediran a l'espai pel Parc de les Granotes i un grup de dinamització amb motius romans els donarà la benvinguda.

Però, que era realment el Convivium romà? A quina consum dels habitants de l'antic imperi es refereix aquest acte?

El terme «Convivium» es refereix a un costum social a l'antiga Roma, on les persones es reunien per compartir un àpat, sovint com a part de celebracions, banquets o reunions socials.

En un convivium romà, els convidats s'asseien en triclinis (sofàs en forma d'U) al voltant d'una taula baixa i compartien plats preparats per cuiners o esclaus. Aquests menjars solien ser elaborats i podien incloure una varietat de plats, des de carns i peixos fins a fruites, verdures i postres. El vi també era una part important d'aquestes reunions i se servia en abundància.

Els conviviums no només eren ocasions per menjar i beure, sinó que també eren oportunitats per socialitzar, discutir temes importants i gaudir d'entreteniment com la música o la poesia recitada per artistes convidats. Aquestes reunions eren una part important de la vida social i cultural a l'antiga Roma.

