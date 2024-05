Joseba Cruz serà el xef convidat del 'Convivium' a l'Amfiteatre de Tarragona

El Convivium, l’espectacle gastronòmic de Tàrraco a Taula, tindrà lloc el pròxim dijous 16 de maig a les 20.30 h a l'Amfiteatre de Tarragona, després de l’èxit assolit l’any passat.

«Convivium és una degustació romana única dintre de Tàrraco Viva per oferir a la ciutadania un viatge de dos mil·lennis enrere i així connectar amb el passat romà a través d’un àpat de deu plats amb una mirada orgullosa a les nostres arrels», ha explicatel conseller de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, Nacho García Latorre..

La consellera de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Montse Adan, ha posat l’accent en el potencial de projecció de Convivium per a la ciutat: «Convivium i Tàrraco a Taula és una de les grans oportunitats que tenim per promocionar i projectar Tarragona tot l'any i per reivindicar que la nostra ciutat és una joia de la Mediterrània, no només pel patrimoni, sinó també per la cultura i la gastronomia».

Per la seva banda, el president de l’Associació Tàrraco a Taula, el xef Moha Quach, ha destacat l’èxit assolit en la primera edició celebrada a l’Amfiteatre i «l’orgull de tornar a fer un espectacle únic en un espai tan emblemàtic».

El xef tarragoní ha avançat que enguany Convivium tindrà com a convidat Joseba Cruz, el cuiner nòmada que viatja per tot el territori i allà on s’atura munta Le Clandestin, un restaurant itinerant on crea una proposta gastronòmica diferent amb el que troba en l’entorn del seu campament base. La seva creativitat i qualitat culinària es posaran al servei de Tàrraco a Taula i de la ciutadania per al Convivium d’enguany.

Imatge del xef Joseba Cruz.Cedida

Pel que fa als establiments participants, l’esdeveniment comptarà amb la participació del restaurant El Terrat: by Quach, el restaurant Seasons, el restaurant la Xarxa, el Forn de Nulles, la Pastisseria Velvet MGL i els cellers Mas Vicenç, Pallarades, Adernats Nulles Vinícola, Vinyes de l’Albà i Vinyes del tiet Peret. Tots ells, sumats a Joseba Cruz, seran els encarregats d’oferir un àpat de més d’una desena de plats i postres acompanyats de vi de les comarques tarragonines.

Tàrraco a Taula s’estén

Més enllà del Convivium com a acte per reviure l'essència d'un gran àpat romà tal com es feia mil·lennis enrere, la presència de les arrels de la gastronomia romana a Tarragona enguany s'estén durant tot l'any: els dotze restaurants de l’associació Tàrraco a Taula oferiran a la ciutat, a través de plats i menús inspirats en la cuina romana i de la Mediterrània antiga, una proposta gastronòmica amb gran protagonisme de la tècnica, textures, sabors i olors que van erigir una tradició que ha perdurat en l’imaginari culinari del Mediterrani des de fa més de 2000 anys.

Tàrraco a Taula és una agrupació de restauradors nascuda l'any 1997, l'objectiu de la qual és investigar, difondre i divulgar els orígens a través de la gastronomia tarragonina, una gastronomia vinculada a desenes de cultures mediterrànies, des de l'antiga Roma, passant per Grècia, Turquia, Egipte o el Marroc.

