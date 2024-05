Així serà el nou parc natural que projecta el Port de Tarragona

Ara fa un any, es presentava públicament quina era la proposta guanyadora per a la renaturalització i la creació d’una zona de baixes emissions i mobilitat sostenible de l’entorn de les seus de l’Autoritat Portuària de Tarragona. L’estudi d’arquitectura MasMaristany i el projecte Parc del Port - Ciutat verda al Mar eren els escollits.

D’aleshores ençà, la renovació d’aquest espai ha anat fent els passos previs –amb la redacció del projecte executiu i una ampliació del pressupost previst– i ara ja està tot a punt per a començar la intervenció. De fet, aquest dimarts el BOE publicava l’anunci previ a l’inici de la licitació de les obres, que s’obrirà la setmana vinent.

La primera fase d’aquest projecte urbanístic transformador, que es correspon a la creació del Parc del Port, suposarà una inversió de 4,7 milions d’euros. Es preveu que les obres comencin el pròxim setembre i que, un any després, estiguin finalitzades.

Amb el Parc del Port, les zones verdes en els entorns portuaris tarragonins creixeran un 64%, passant dels 7.000 m2 actuals als 11.500m2 un cop acabades les obres. De fet, un dels objectius d’aquesta intervenció és el de crear un refugi climàtic.

Per aconseguir-ho, es preveu la col·locació de la màxima quantitat d’arbres possible, buscant una major densitat per configurar un bosc a la zona on actualment es troba la plaça del rellotge de sol. Es planteja estendre la vegetació, bé en agrupacions o en alineacions al llarg de passejos i places, proporcionant ombra en els espais per als vianants i recorreguts ciclables, millorant el confort climàtic en un escenari d’escalfament global.

Un sistema de tres places

El canvi urbanístic que està engegant l’Autoritat Portuària, però, no s’acaba amb la creació d’una gran zona verda. De fet, el projecte planteja l’articulació dels usos socials d’aquesta àrea en tres places: la plaça de l’APT, la plaça de l’Escala Reial i la plaça dels Carros. I tot amb el propòsit de millorar la unió física entre la ciutat de Tarragona i el Port; però també entre diversos espais portuaris, com són la zona de les seus institucional i administrativa de l’APT i el Moll de Costa.

Actualment, el mur del dic de Llevant suposa una barrera entre ambdós espais. És per això que ja en aquesta primera fase del projecte, s’obrirà el mur i es construirà una gran escalinata que permetrà una circulació molt més fluïda dels vianants.

Així mateix, la intervenció que començarà la pròxima tardor també actuarà sobre els espais adjacents a la plaça de l’APT, com són el passeig del Rellotge, el vial del Mar, el pinar de la marina i el passeig del Miracle. En tots ells, s’hi col·locarà vegetació i mobiliari urbà per a convertir-ho en un indret amable per a la ciutadania.

Cal destacar que la transformació urbanística de l’entorn de l’APT vol ser una peça complementària del Pla Integral de la Part Baixa. Així mateix, s’integra dins de l’Anella Verda formada pel passeig del Miracle, el Moll de la Costa, el moll dels Pescadors, el Francolí, l’avinguda Roma i la Rambla Nova, actuant com una ròtula entre aquests espais verds urbans.

Render del Passeig del rellotge després de la reforma que projecta el Port de Tarragona.Cedida

Render del futur Parc del Port.Cedida

Render de la futura escalinata del Parc del Port..Cedida

Render del Vial del Mar del futur Parc del Port.Cedida

Render de la futura zona de joc del Parc del Port.Cedida

Render del Pinar de la Marina que projecta el futur Parc del Port.Cedida

Render del futur Parc del Port.Cedida

Imatge del mapa del Parc del Port que es projecta a Tarragona.Cedida

La proposta per la plaça dels Carros: una porta oberta al port La segona fase de la intervenció urbanística posa el focus en la remodelació de la plaça de l’Escala Reial i de la plaça dels Carros. La idea de l’Autoritat Portuària és que la plaça dels Carros recuperi la seva antiga funció de porta oberta al port i a la ciutat. El projecte planteja una àmplia reforma dels accessos sota la línia del ferrocarril i una profunda remodelació urbanística de la plaça, d’acord amb els principis que guien la renaturalització del Parc del Port. També s’inclou una millora del funcionament dels ascensors i la possibilitat d’utilitzar la bicicleta sense afectar els vianants. A més, el nou disseny suma zones d’estada i descans, jocs infantils, serveis, una escultura emblemàtica i la implementació d’una plataforma única amb accés restringit als vehicles.

Et pot interessar: