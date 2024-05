El Port de Tarragona invertirà gairebé 5 MEUR per a transformar l’entorn de les seves seus

El Port de Tarragona invertirà gairebé 5 milions d’euros per a transformar urbanísticament l’entorn de les seus de l’Autoritat Portuària (APT). El projecte, que es va presentar el maig de l’any passat, ha rebut el vistiplau de la Direcció General de la Costa i el Mar i ahir es va publicar l’anunci previ de licitació de les obres. Els treballs tindran un termini d’execució de dotze mesos i compten amb un pressupost total de 4.717.504,98 euros, amb IVA.

El febrer del 2023 el Port va convocar un concurs d’idees per a convertir les afores de les seus en una zona de baixes emissions i mobilitat sostenible. El guanyador va ser el despatx MasMaristany Arquitectes SLP, de Barcelona. La proposta es basa en una àmplia renaturalització de l’entorn dels edificis, l’articulació dels usos socials al voltant de 3 places (la plaça APT, la plaça Reial i la plaça dels Carros) i una simplificació de la mobilitat rodada per donar pas a vianants i bicicletes, principalment.

A més, un bosc, on actualment hi ha la plaça del rellotge, actuarà de refugi climàtic i unes grans escalinates perforades en el dic de Llevant uniran el Moll de Costa i la plaça de l’APT. D’aquesta forma, segons el projecte presentat, el dic de Llevant passaria de ser un «mur-obstacle» a un «passeig-eix vertebrador».

En aquest sentit, es proposa ubicar l’accés rodat i de bicicletes al vial del passeig del rellotge a través d’una rampa al 8% i l’entrada al pàrquing soterrat de l’APT, l’actual pàrquing dels Tendals a la mateixa cota. La descarbonització del Port, i també de la ciutat, és un dels objectius del president de Saül Garreta, president de l’Autoritat Portuària.

«Loop ciclable»

Pel que fa a la mobilitat rodada, el projecte opta per eliminar el vial que passa actualment per davant de les seus de l’APT i proposa una perforació estratègica del mur per deixar passar un carril bici. Així, la proposta busca un «loop ciclable» que connecta el Port amb els carrils bici ja existents i als de la ciutat. El conjunt del projecte està previst que s’executi en fases.