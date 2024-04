L’Ajuntament obre la porta a l’actuació que proposa l’Autoritat Portuària per la plaça dels Carros de Tarragona

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona obre la porta a la proposta que l’Autoritat Portuària vol dur a terme a la plaça dels Carros. Tal com publicava ahir Diari Més, l’objectiu del Port és «transformar» la plaça amb un urbanisme pensat per a persones a peu, amb ombres, espais diferenciats per al carril bici i els vehicles i la presència del futur tramvia. «Per part nostra no hi ha cap impediment. Tot és qüestió de diàleg», indica sobre el projecte el conseller d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Nacho García.

Per tal que el Port pugui actuar a la plaça cal que des de l’Ajuntament s’efectuï una mutació demanial. Es tracta d’una forma jurídica que donaria al Port les competències necessàries per a poder actuar en via pública municipal. Aquesta opció ja es va donar en anteriors projectes executats pel Port, com per exemple la passarel·la que uneix la Baixada del Toro i el passeig Marítim. «Obrim la porta a una reunió específica per a tractar aquest tema amb l’alcalde, el president del Port i els tècnics de tots dos ens», diu García.

El projecte que presenta el Port per a la plaça dels Carros és la continuació d’unes actuacions que ben aviat es licitaran, i que modificaran la part final del passeig marítim Rafel Casanovas, a la rotonda que comunica el pas soterrat amb l’inici del Marina Port Tarraco. «Fa temps que treballem en això. Nosaltres no volem posar-nos en la feina de ningú, sinó treballar per la ciutat i millorar la vida de la gent del barri del Port», diu el president de l’Autoritat Portuària, Saül Garreta.

El pàrquing, per negociar

La proposta que presenta el Port té diferències amb la que projectava l’Ajuntament en el Pla Integral de la Part Baixa. Una de les més importants és l’eliminació del pàrquing soterrat, amb capacitat per a més de 170 vehicles per planta.

«Penso que si ens reunim podem acordar certs ajustos en la proposta que presenta el Port. Un d’ells és el del pàrquing», reconeix el conseller d’Urbanisme. Sobre aquesta qüestió, planteja que «caldrà buscar solucions» i que, en cas que sigui inviable el pàrquing soterrat, «haurem de cercar ubicacions alternatives, perquè és important pel barri».

Un dels fets que pot afectar a la ubicació del pàrquing és, segons el conseller, les restes arqueològiques al subsòl. Per altra banda, García ha recalcat que, si s’efectua la mutació demanial, el Port s’haurà de fer càrrec del manteniment de la llum i el clavegueram. Tot indica que Ajuntament i Autoritat Portuària arribaran a una entesa que no és nova a la ciutat, i que ja s’ha donat en zones com el Serrallo.