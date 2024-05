La Generalitat veu «compatible» l’alberg i un ‘hub’ d’empreses a la Ciutat de Repòs de Tarragona

Una part social i una part econòmica. Aquesta és la fórmula que pot fer reobrir la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona 13 anys després de quedar abandonada. La Generalitat de Catalunya veu «compatible» l’ús d’alberg juvenil en una part del recinte i la instal·lació d’un hub d’empreses internacionals del sector tecnològic, energètic i de la salut en una altra part, segons expliquen fonts del Departament de Drets Socials a Diari Més.

Aquest conglomerat de petites empreses és un projecte que un fons d’inversió amb capital austríac, italià i de Hong Kong, entre d’altres, va presentar l’estiu passat a la Generalitat. Sota el nom Startup’s Village Residencial Tarragona, la firma, després de segellar un acord amb Empresaris de Tarragona, aspira que 120 startups resideixin a la Ciutat de Repòs en el primer any de funcionament de la infraestructura.

En aquest sentit, la proposta busca convertir-se en un «centre de referència internacional per a emprenedors tecnològics», tant a nivell local com internacional. Per aconseguir-ho, l’objectiu del fons és estimular a Tarragona el desenvolupament de «tecnologies innovadores i productes amb potencial» per a ser utilitzats a Europa.

Segons els organitzadors, les companyies participants es focalitzarien en la creació d’equips d’alta tecnologia als camps de química, de nous materials, de salut i d’energies renovables. Els emprenedors podrien residir al complex durant el seu temps de treball a la ciutat.

L’administració autonòmica continua «estudiant» el projecte.

Nou pavellons disponibles

Aquest es podria ubicar en els nou pavellons de la zona nord que, de moment, han quedat exclosos del projecte constructiu de l’alberg juvenil, tal com va avançar Diari Més. O també, com apunten fonts del departament, els espais disponibles poden formar part d’una futura segona part de l’alberg.

De moment, la Generalitat se centra en aquesta primera part de remodelació del complex, que comporta una inversió de 15 milions d’euros. Ho fa amb fons europeus Next Generation, que obliguen que les obres estiguin enllestides, com a molt tard, el 31 de desembre de 2025.

Sigui com sigui, des de la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant es creu que l’espai no és el més idoni per a acollir un espai per a empreses. «A Tarragona tenim la Tabacalera, o molts solars, que queden més a prop de la universitat, i serien una millor opció», afirma el president de la federació, Josep Maria Bertran.