Dues associacions abandonen la Federació de Veïns de Llevant per no sentir-se representats

Les associacions de veïns de l’Avinguda Cala Romana i Mas Vilà de Boscos de Tarragona han abandonat la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant, ja que afirmen no sentir-se representats per l’actual junta de l’entitat.

Les tensions entre els diferents membres de la Federació no venen de nou, i és que moltes neixen l’any 2022, quan la Generalitat anuncia el projecte d’alberg juvenil proposat per a la Ciutat de Repòs i Vacances, pertanyent a Xanascat, la xarxa d’albergs socials de Catalunya.

Aquest tindrà un públic objectiu d’infants, adolescents, joves i famílies. Des de llavors, gran part dels veïns afectats s’han mostrat en desacord amb el projecte, organitzant diversos actes de protesta i inspirant la creació de la Plataforma Pro-Llevant.

Tot i els intents de diàleg i la possibilitat que una part de l’espai vagi dedicat a serveis per als veïns, aquests s’han mantingut fermes a la seva posició. No obstant això, alguns residents sí que són partidaris del projecte, com és el cas de Josep Maria Bertran, el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant.

«El que no pot fer el president és parlar a títol personal en nom de totes les associacions. Gran part dels nostres veïns s’oposen a la construcció de l’alberg. Tot i això, jo no diria que aquesta és l’opinió de l’associació, perquè dins de l’entitat existeixen moltes perspectives diferents», explica Noly Carbonell, presidenta de l’associació de veïns de Cala Romana.

A més, aclareix que l’alberg no és ni l’únic ni el principal conflicte pel qual han decidit abandonar la Federació. «Nosaltres no ens sentim representats per l’actual junta, opinem que tenim poques coses en comú amb la Vall de l’Arrabassada, que és on resideix el president», afirma Carbonell. La presidenta considera que no comparteixen els mateixos interessos ni tenen les mateixes necessitats, ja que «pertanyen més al nucli urbà que els veïns de Cala Romana o Mas Vilà de Boscos», i per tant tenen «molts més serveis» que aquests.

És per això que les dues associacions estan valorant crear una nova federació amb els veïns de Mora Tamarit i la Savinosa, que van abandonar l’actual ja fa uns anys per motius similars. «De moment és una idea, no hi ha res concretat, però ens reunirem tots per parlar-ho el 17 d’abril», explica Carbonell. Tampoc descarta que altres associacions formin part de la nova federació, sempre i que aquestes tinguin «mancances i reivindicacions comunes».

«Cadascú és lliure de fer el que vulgui, però és una llàstima que dues associacions històriques de la Federació marxin», lamenta Bertran. El president assegura que des de la Federació sempre s’ha defensat aquest projecte, ja que «implica la recuperació d’un espai amb molt potencial que estarà obert al barri», i això és el que «han demanat sempre». «La junta apostava pel diàleg, però sembla que els veïns no el volen», conclou Bertran.

Pendents de l’alberg

Per l’altra banda, Marc Guasch, portaveu de la Plataforma Pro-Llevant, es mostra totalment a favor d’aquesta decisió i recolza la idea de crear una nova federació que representi «l’opinió real dels veïns». La Plataforma va organitzar quatre referèndums a les urbanitzacions de Boscos, Cala Romana, Monnars i Vall de l’Arrabassada en les que es va registrar una oposició del 97,30% al projecte de la Generalitat.

«Sembla que el president de la federació no ha volgut fer cas a les consultes que es van fer i ha imposat el seu criteri personal per sobre de la veu dels veïns», afirma Guasch. El portaveu assegura que passi el que passi, la Plataforma continuarà lluitant «en representació de tots els veïns que han votat no a l’alberg» per demanar serveis públics de qualitat pel barri.