Redueixen el projecte de l’alberg juvenil a la Ciutat de Repòs: passa de 556 a 182 places per a dormir

La Generalitat de Catalunya redueix considerablement el projecte d’alberg juvenil a la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona. L’avantprojecte preveia actuar sobre tot el recinte, però el projecte constructiu final exclou nou dels setze pavellons residencials de l’espai. D’aquesta forma, l’alberg passarà d’oferir 556 places per a dormir, com s’indicava el 2022, a 182 finalment.

Segons s’explica al projecte, aquesta decisió s’ha pres després de diverses reunions dels dissenyadors amb l’Agència Catalana de Joventut. Fruit d’aquestes trobades, també s’han introduït altres modificacions al projecte inicial. Les obres inclouran també la creació de pistes esportives a la zona central del recinte. D’igual forma, es milloraran els accessos a l’edifici principal per a garantir l’arribada d’autocars.

Reduir a la meitat l’edifici

El pressupost total dels treballs per a transformar en alberg el recinte freguen els 13 milions d’euros. Pel que fa a l’edifici principal, «l’edifici de referència», es reduirà a la meitat. Un informe del març del 2023 posa de manifest el col·lapse d’un sostre i el risc de col·lapse de dos sostres limítrofs. En aquest sentit, la zona de la cuina s’haurà d’enderrocar.

El projecte constructiu mostra la «necessitat de reduir superfície i de reorganitzar» l’estructura de l’immoble. A causa d’aquesta reducció, el menjador de l’edifici principal passarà de preveure 750 places, a acollir-hi 446 comensals.

Instal·lacions pels veïns

D’altra banda, el mateix projecte obre la porta a què el bar/restaurant de l’alberg, així com dues sales de l’altell, tinguin un accés independent i donin «resposta a les necessitats del barri». Un dels aspectes que han entrat en debat des dels inicis del projecte és la possibilitat d’ubicar el Centre Cívic de Llevant a la Ciutat de Repòs.

Més enllà de l’edifici principal, els treballs d’obra preveuen talar 150 arbres, «morts, torts o malmesos», degut a la manca de manteniment i l’elevat risc d’incendi forestal. Tot i això, s’indica que la intervenció «ha de recuperar l’esperit» del recinte. El projecte també preveu respectar la vegetació de la zona i els refugis d’animals existents. La zona verda ocuparà uns 14.200 m2.

25 persones per pavelló

Pel que fa als pavellons residencials, es realitzarà «mantenint el seu caràcter», sense perdre «elements característics». Els mòduls d’habitacions contindran entre quatre i sis llits per unitat, amb un total aproximat de fins a 25 persones per bloc.

Es preveu que el 20% dels llits, 36, siguin adaptats. Cada pavelló també disposarà d’un espai exterior semi-cobert de 12 m2. Els quatre habitatges dúplexs, que actualment queden repartits, es transformaran en sales comunitàries.

Per últim, el porxo d’accés, on en un principi no s’hi anava a actuar, s’adequarà per a «mantenir el control i la seguretat del recinte». L’església de la Ciutat de Repòs i Vacances, dessacralitzada a principis de segle, ha quedat exclosa del projecte constructiu i finalment no es restaurarà. La voluntat era que servís per a fer activitats de grup.