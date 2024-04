Una serenata moderna amb aires clàssics

Un muntatge més actual, més femení i més boig que mai. Així es presenta Moonlight Serenade, l’espectacle del trio Divinas que es podrà veure aquest dissabte a Tarragona en el marc de la 29a edició del Festival Dixieland.

«A les Divinas ens agrada cantar, ballar, actuar i fer humor, i tot això és Moonlight Serenade», explica Irene Ruiz, membre del trio juntament amb Carla i Marta Móra. La cantant i actriu assegura que el seu és «un espectacle de cabaret en femení», a la vegada que subratlla que el cabaret fet per dones «no s’ha d’entendre com aquell espectacle sexi que de seguida ens ve al cap, de dones que provoquen o sedueixen els homes», sinó «el de tres dones expressant-se i mostrant-se lliures a dalt de l’escenari, combinant diferents variants de les arts escèniques».

El gruix de Moonlight Serenade és una selecció de cançons que han acompanyat a Divinas durant els seus disset anys de carrera, en una mena de tastet dels seus quatre anteriors espectacles, combinat amb una nova remesa de temes vinculats a la lluna, i fragments de hits de la segona meitat de segle XX.

En aquesta interpretació llunàtica, les Divinas estaran acompanyades dels músics Juli Aymí al clarinet i el saxo, i Federico Mazzanti (que resideix a la demarcació i és fill de l’històric ‘Negro’ Mazzanti, integrant de la mítica banda argentina La Porteña Jazz Band), al piano. La direcció i la dramatúrgia de l’espectacle és de Martí Torras Mayneris.

«El repertori és, sobretot, música de la primera meitat del segle XX, però amb la incorporació d’algunes cançons dels anys seixanta, com Moon River, Fly Me To The Moon o fins i tot Sapce Oddity», desvela la Irene.

Tot plegat, amb picades d’ull constants a l’actualitat, combinant d’aquesta manera una tendència molt pròpia dels anys trenta del segle passat –la dels trios vocals femenins–, amb la mirada al temps present. I, tot plegat, amb un format de serenata nocturna que combina poesia, reflexió, reivindicació, humor i, fins i tot, un punt d’absurd. «Sempre ens ha agradat mirar el passat per entendre el que està passant ara», explica la cantant.

El concert de Divinas es farà dissabte 27 d’abril a les 21 h a l’Auditori de la Diputació de Tarragona. L’entrada és gratuïta, sense reserva prèvia. Per a més informació sobre l’espectacle, o sobre el Festival Dixieland de Tarragona, que arrencarà aquest mateix dijous, es pot consultar la web (https://www.tarragona.cat/ cultura/arts-esceniques/musica/ festival-dixieland-tarragona).

