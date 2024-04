Una serenata moderna con aires clásicos

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Un montaje más actual, más femenino y más loco que nunca. Así se presenta Moonlight Serenade, el espectáculo del trío Divinas que se podrá ver este sábado en Tarragona en el marco de la 29.ª edición del Festival Dixieland.

«A las Divinas nos gusta cantar, bailar, actuar y hacer humor, y todo eso es Moonlight Serenade», explica Irene Ruiz, miembro del trío junto con Carla y Marta Móra. La cantante y actriz asegura que lo suyo es «un espectáculo de cabaré en femenino», a la vez que subraya que el cabaré hecho por mujeres «no se tiene que entender como aquel espectáculo sexi que enseguida nos viene a la cabeza, de mujeres que provocan o seducen a los hombres», sino «el de tres mujeres expresándose y mostrándose entregadas arriba del escenario, combinando diferentes variantes de las artes escénicas».

El grueso de Moonlight Serenade es una selección de canciones que han acompañado a Divinas durante sus diecisiete años de carrera, en una especie de cata de sus cuatro anteriores espectáculos, combinado con una nueva remesa de temas vinculados a la luna, y fragmentos de hits de la segunda mitad de siglo XX.

En esta interpretación lunática, las Divinas estarán acompañadas de los músicos Juli Aymí al clarinete y al saxo, y Federico Mazzanti (que reside en la demarcación y es hijo del histórico ‘Negro’ Mazzanti, integrante de la mítica banda argentina La Porteña Jazz Band), al piano. La dirección y la dramaturgia del espectáculo es de Martí Torras Mayneris.

«El repertorio es, sobre todo, música de la primera mitad del siglo XX, pero con la incorporación de algunas canciones de los años sesenta, como Moon River, Fly Me To The Moon o incluso Sapce Oddity», revela Irene.

Todo, con guiños constantes a la actualidad, combinando de esta manera una tendencia muy propia de los años treinta del siglo pasado –la de los tríos vocales femeninos–, con la mirada al tiempo presente. Y, al fin y al cabo, con un formato de serenata nocturna que combina poesía, reflexión, reivindicación, humor e, incluso, un punto de absurdo. «Siempre nos ha gustado mirar el pasado para entender lo que está pasando ahora», explica la cantante.

El concierto de Divinas se dará el sábado 27 de abril a las 21 h en el Auditorio de la Diputació de Tarragona. La entrada es gratuita, sin reserva previa. Para más información sobre el espectáculo, o sobre el Festival Dixieland de Tarragona, que arrancará este mismo jueves, se puede consultar la web (https://www.tarragona.cat/ cultura/artes-esceniques/musica/ festival-dixieland-tarragona).

