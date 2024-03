El Dixieland aterra a Tarragona a l'abril amb una cinquantena d'actuacions

Una cinquantena d'actuacions es podran gaudir durant el Festival Dixieland de Tarragona que arriba a la seva vint-i-novena edició. El porgrama compta amb un gran nombre d'actuacions itinerants i en espais a l’aire lliure. Durant quatre dies, 20 formacions procedents d’Andalusia, Madrid, Múrcia i Catalunya oferiran 47 actuacions entre el 25 i 28 d’abril, en 26 espais diferents. Es presentaran nou estrenes, tres d’elles absolutes, tres a Catalunya i tres al Camp de Tarragona, així com una coproducció artística.

Enguany, l’Auditori de la Diputació serà l’epicentre dels concerts de nit amb actuacions d’escenari, basades en les big bands, com la Selva Big Band amb el seu concert dedicat a la música de les pel·lícules de Woody Allen i la TGN Big Band amb la seva mirada cap als crooners o cantants d’estàndards.

També hi haurà la presència destacada de veus femenines, amb l’espectacle en femení protagonitzat per la companyia Divinas. De fet, la programació també compta amb una segona formació integrada exclusivament per dones, les Bulbalkan, una banda de metalls que arriba des de Madrid amb el seu repertori balcànic. Laia Masdeu, amb Swing Airlines; Sheila Trujillo, amb la Jove Tgn Big Band; i la catalana Sandra Fern, amb la Selva Big Band, seran altres presències femenines destacades.

La programació continua amb la mescla de sons jazzístics vinculats als orígens de l’estil nascut a la cosmopolita i multicultural Nova Orleans, amb les tendències innovadores de les bandes de metall i percussió del segle XXI, excel·lint les andalusos Gata Brass Band i els murcians Steam Brass Band.

A més, el Dixieland reprendrà l’esperit més desenfadat als locals de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i Xiquets del Serrallo. Aquesta franja nocturna, es trobarà també a l’espai Kesse, on actuaran bandes amb un repertori més jove.

La cuina també tindrà un pes destacat en la programació, amb l’estrena del concert amb showcooking i tast gastronòmic ofert per la banda tarragonina The Feo’s Experience, titulat Dixie & fogons, al Centre Cultural Antic Ajuntament o una fideuada amb els Xiquets de Tarragona, acompanyada per bona música a les places d’en Rovellat i Fòrum.

La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha destacat «el marcat accent de festival de carrer que li hem donat enguany, tornant a l’essència dels seus orígens i donant valor als grups locals». Ramos també ha volgut expressar la seva satisfacció «perquè Tarragona serà durant quatre dies intensos un gran escenari del Dixieland i perquè comptem amb molts dels agents més importants de la ciutat». El diputat Òscar Sánchez, per la seva banda, ha destacat que «l’Auditori torna a ser un espai emblemàtic amb tres grans concerts, que se sumen a la qualitat del certamen i de tota la programació».

