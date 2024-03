Consulta el programa del Festival Dixieland de Tarragona 2024

El Festival Dixieland de Tarragona oferirà 47 actuacions de 20 formacions de diferents punts de l'Estat entre el 25 i el 28 d'abril. La 29a edició del certamen tindrà un caràcter marcadament de carrer i la meitat dels concerts seran itinerants i a l'aire lliure. Tot i això l'epicentre dels concerts de nit serà l'auditori de la Diputació de Tarragona, que oferirà els concerts de la Selva Big Band o la TGN Big Band. Per altra banda, la companyia Divinas oferirà un espectacle de veus femenines. També hi haurà les actuacions dels andalusos Gata Brass Band i dels murcians Steam Brass Band. Amb tot, el 36% dels concerts estaran protagonitzats per formacions del Camp de Tarragona.

Consulta el programa al complet del Festival Dixieland d'enguany:

25 d'abril Dijous

12h.- Dixie & carrer. Gata Brass Band

Rambla Nova. Des del Teatre Metropol fins al carrer Canyelles

12.30h.- Dixie & carrer. Steam Brass Band

Mercat Central i plaça Corsini

18h- Dixie & carrer. Gata Brass Band

Rambla Nova. Des del Teatre Metropol fins al Mercat Central

19h.- Dixie & llibres. Presentació del llibre ‘Round about Tete. Una mirada coral a la vida i l’obra de Tete Montoliu, de Pere Pons Macias

Llibreria La Capona

19.30h- Dixie a la fresca. Stromboli Jazz Trio

Plaça del Rei

20h.- Vespres dixies. Gata Brass Band

Espai Jove Kesse

20h.- Vespres dixies. Steam Brass Band

Teatre El Magatzem de la Cooperativa Obrera Tarraconense

20.30h- Vespres dixies. By The Way Jazz

Quattros, terrassa, plaça de la Font

26 d'abril Divendres

11h.- Dixie & carrer. Gata Brass Band

Mercadet de Sant Pere i Sant Pau

12h.- Dixie & carrer. Steam Brass Band

Rambla Nova. Des del Teatre Metropol fins al Mercat Central

18h- Dixie & carrer. Steam Brass Band

Rambla Nova. Des del Teatre Metropol fins al carrer Canyelles

19h.- Dixie & carrer. Gata Brass band

Mercat Central i plaça Corsini

20h.- Col·loqui i d’escolta del disc A Love Supreme, de John Coltrane, 1964. Inscripció prèvia entrades@capsademusica.com

Capsa i Music Club, La Tabacalera

20h.- Vespres dixies. Steam Brass Band

Espai Jove Kesse

20h.- The Manouches. Preu: 10 € amb consumició inclosa. Venda a porta

Restobar Cultural Eclèctic

20.30h.- Vespres dixies. By The Way Jazz

Quattros, terrassa, plaça de la Font 2

21h.- Dixie & concert. The music of Woody Allen's films, amb la Selva Big Band & Sandra Fern

Auditori de la Diputació

21.30h.- Dixie & sopar. Raül Cid, piano i veu

Pizzeria Da Nicola

24.30h.- Dixie golfa. Gata Brass Band- 45è aniversari

Colla Jove Xiquets de Tarragona

27 d'abril Dissabte

9.30h- Dixie & esmorzar. Stromboli Jazz Band

Terrassa Bar-Restaurant Petit Tàrraco

11h.- Dixie & carrer. Steam Brass Band

Mercat i mercadet de Torreforta

11h.- Dixie & claqué. Classe oberta i gratuïta de claqué per a nens i nenes, presentada per MTtap claqué i Escola de Dansa ATGN

Plaça del Fòrum-plaça d’en Rovellat

12.30h.- Dixie & claqué. Classe oberta i gratuïta de claqué per a adults, presentada per MTtap claqué i Escola de Dansa ATGN

Escola de Dansa ATGN

12.30h.- Dixie & vermut. Stromboli Jazz Band

Terrassa Restaurant Casa Balcells, Pla de la Seu 5

12.30h.- Dixie & vermut. Bulbalkan. Copresentat amb Xiquets de Tarragona

Plaça del Fòrum-plaça d’en Rovellat

14h.- Gata Brass Band. Plat de fideuà i beguda: 5 €. Opció per a vegans i celíacs. Copresentat amb Xiquets de Tarragona

Plaça del Fòrum-plaça d’en Rovellat

14h.- Dixie & fogons. Concert amb show cooking i tast gastronòmic. The Feo’s Experience. Preu: 3 €. Entrades: entrades.tarragona.cat

Centre Cultural Antic Ajuntament

18h.- Dixie & carrer. Bulbalkan

Rambla Nova. Des del Teatre Metropol fins al Mercat Central

18.30h.- Dixie & carrer. Small River Dixie

Plaça Corsini

19h.- Vespres dixies. Gata Brass Band

Teatre El Magatzem de la Cooperativa Obrera

19h.- Jove Tgn Big Band & Sheila Trujillo, amb la col·laboració de la Rambla Music Big Band. Preu: 3 €. Entrades: entrades.tarragona.cat

Capsa de Música, La Tabacalera

19h.- Vespres dixies. Steam Brass Band. Copresentat amb Xiquets de Tarragona

Plaça del Fòrum-plaça d’en Rovellat

20h.- Blue Mambo. Servei de barra amb begudes i sopar

Local dels Xiquets del Serrallo. Dj & swing i jazz vocal

20.30h.- Vespres dixies. Pixi Dixi Band. Copresentat amb Xiquets de Tarragona

Plaça del Fòrum-plaça d’en Rovellat

21h.- Dixie & concert. Divinas: Moonlight Serenade

Auditori de la Diputació

22.30h.- Dixie golfa. Gata Brass Band. Servei de barra amb begudes i sopar

Colla Xiquets del Serrallo

23h.- Dixie golfa. Bulbalkan- 45è aniversari.

Colla Jove Xiquets de Tarragona

24.15h.- Steam Brass Band + Dixie jam cloenda de les nits del Festival 2024- 45è aniversari.

Colla Jove Xiquets de Tarragona

28 d'abril Diumenge

12h.- Dixie & claqué. Mostra de claqué al carrer. MTtap claqué i Escola de Dansa ATGN

Pèrgola del Serrallo

12h.- Pícnic Dixie. Swing Airlines

Parc de l’Amfiteatre

12.30h.- Dixie & vermut. Big Band de la Banda Unió Musical de Tarragona

Plaça de les Cols

12.30h.- Dixie & vermut. Bulbalkan

Plaça del Fòrum, espai central

12.30h.- Dixie & vermut. By The Way Jazz

Quattros, terrassa, plaça de la Font

13.30h.- Pícnic Dixie. Stromboli Jazz Band

Parc de l’Amfiteatre

19h.- Dixie & tardeig. Raül Cid Duo

Terrassa Restaurant 4 Latas, plaça de la Font

19h.- Concert de cloenda. Tgn Big Band & Agustí Burriel: Crooners Swing

Auditori de la Diputació

*Tots els actes són gratuïts, excepte quan s’indica el contrari