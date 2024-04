La transformació que vol el Port de Tarragona a la plaça dels Carros: amfiteatre, una guingueta, pèrgoles i tramvia

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Saül Garreta, ha exposat públicament les propostes que té el Port per a la transformació «integral» de la plaça dels Carros.

Un amfiteatre per a fer-hi actes culturals, una guingueta, zones d’ombra a partir de pèrgoles i arbrat, l’eliminació dels trams de carrer a l’est i al sud, la instal·lació de plaques solars o el pas del tramvia per la zona més propera a les vies del tren són algunes de les idees plantejades. Però perquè tot plegat arribi, és indispensable aplicar una mutació demanial per part de l’Ajuntament de Tarragona, fet que permetria al Port actuar en una zona on ara mateix no té competències.

Render del projecte de transformació de la plaça dels Carros previst pel Port de Tarragona.Cedida

La transformació de la plaça dels Carros ja es preveu en el Pla Integral de la Part Baixa, presentat per l’Ajuntament a principis de febrer. L’Autoritat Portuària, però, també està interessada en la seva transformació: «Volem sumar, ser coimpulsors de la regeneració del barri del Port i fer que Tarragona sigui més permeable al mar», recalca el president, Saül Garreta. En aquest sentit, indica que està a punt de licitar-se la primera fase del projecte de transformació de l’entrada a la plaça, però a l’altra banda de les vies.

«En aquests moments no podem actuar a la plaça dels Carros, perquè no és de la nostra competència. Necessitem la mutació demanial», subratlla. Aquesta fórmula jurídica ja es va aplicar per a la construcció de la passarel·la que uneix la Baixada del Toro amb el passeig marítim, per exemple. Per tal d’activar el procés, però, «estem a l’espera d’una comissió bilateral amb l’Ajuntament que encara no s’ha celebrat», diu Garreta.

Render del projecte de transformació de la plaça dels Carros previst pel Port de Tarragona.Cedida

El pas soterrat, clau

L’actuació, dissenyada per MasMaristany Arquitectes, té com una de les peces fonamentals el redisseny del pas soterrat: estaria pensat per a persones a peu, milloraria el funcionament dels ascensors i permetria que la bicicleta en fes ús. «És clau per connectar la ciutat i el barri del Port amb el mateix Port», indica. Per altra banda, és també important la figura del tramvia. El futur TramCamp circularia en paral·lel a les vies des del carrer del Mar fins a l’estació.

A més, la proposta del Port implica combinar zones enjardinades i terra tou en una zona de jocs, fer un espai de terrasses a tocar del carrer Reial, una nova guingueta, una zona d’amfiteatre, suprimir trams de carrer a l’est i al sud, combinar arbrat i pèrgoles per fer ombra i instal·lar plaques solars. Pel que fa al carril bici, també projectat, no seguiria el traçat previst pel Pla de la Part Baixa i circularia per fora de la plaça.

Render del projecte de transformació de la plaça dels Carros previst pel Port de Tarragona.Cedida

També et pot interessar