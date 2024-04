La transformación que quiere el Port de Tarragona en la plaza dels Carros: anfiteatro, un chiringuito, pérgolas y tranvía

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Saül Garreta, ha expuesto públicamente las propuestas que tiene el Port para la transformación «integral» de la plaza dels Carros.

Un anfiteatro para hacer actos culturales, un chiringuito, zonas de sombra a partir de pérgolas y arbolado, la eliminación de los tramos de calle en el este y en el sur, la instalación de placas solares o el paso del tranvía por la zona más cercana a las vías del tren son algunas de las ideas planteadas. Pero para que todo llegue, es indispensable aplicar una mutación demanial por parte del Ayuntamiento de Tarragona, hecho que permitiría al Port actuar en una zona donde ahora mismo no tiene competencias.

Render del proyecto de transformación de la plaza dels Carros previsto por el Port de Tarragona.

La transformación de la plaza dels Carros ya se prevé en el Plan Integral de la Part Baixa, presentado por el Ayuntamiento a principios de febrero. La Autoridad Portuaria, sin embargo, también está interesada en su transformación: «Queremos sumar, ser coimpulsores de la regeneración del barrio del Port y hacer que Tarragona sea más permeable al mar», recalca el presidente, Saül Garreta. En este sentido, indica que está a punto de licitarse la primera fase del proyecto de transformación de la entrada en la plaza, pero en el otro lado de las vías.

«En estos momentos no podemos actuar en la plaza dels Carros, porque no es de nuestra competencia. Necesitamos la mutación demanial», subraya. Esta fórmula jurídica ya se aplicó para la construcción de la pasarela que une la Baixada del Toro con el paseo marítimo, por ejemplo. Con el fin de activar el proceso, sin embargo, «estamos a la espera de una comisión bilateral con el Ayuntamiento que todavía no se ha celebrado», dice Garreta.

Render del projecte de transformació de la plaça dels Carros previst pel Port de Tarragona.Cedida

El paso soterrado, clave

La actuación, diseñada por MasMaristany Arquitectes, tiene como una de las piezas fundamentales el rediseño del paso soterrado: estaría pensado para personas a pie, mejoraría el funcionamiento de los ascensores y permitiría que la bicicleta hiciera uso. «Es clave para conectar la ciudad y el barrio del Port con el mismo Port», indica. Por otra parte, es también importante la figura del tranvía. El futuro TramCamp circularía en paralelo a las vías desde la calle del Mar hasta la estación.

Además, la propuesta del Port implica combinar zonas ajardinadas y tierra blanda en una zona de juegos, hacer un espacio de terrazas junto a la calle Reial, un nuevo chiringuito, una zona de anfiteatro, suprimir tramos de calle en el este y en el sur, combinar arbolado y pérgolas para dar sombra e instalar placas solares. Con respecto al carril bici, también proyectado, no seguiría el trazado previsto por el Plan de la Part Baixa y circularía por fuera de la plaza.

Render del projecte de transformació de la plaça dels Carros previst pel Port de Tarragona.Cedida

