L'Huracan Condor de PortAventura World deixa de funcionar amb clients muntats al punt més alt

Un bon ensurt és el que es van emportar diversos clients que van pujar a l'atracció de l'Hurakan Condor de PortAventura World aquest diumenge passat. En un vídeo de Coastergramer es pot veure com l'atracció de caiguda lliure situada a l'àrea de Mèxic deixa de funcionar en el moment del llançament amb diversos usuaris muntats a la part més alta de la torre.

Al vídeo es pot veure com els vagons de llançament no funcionen i es veuen als clients pujats a l'atracció sense saber que passa. No és primer cop que una cosa d'aquestes passa al parc temàtic de la Costa Daurada, ja que molta gent ha compartit una experiència similar als comentaris del vídeo publicat a Instagram.