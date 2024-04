L'ambient festiu del Festival Dixieland impregna els carrers de Tarragona

La 29a edició del Festival Dixieland de Tarragona preveu una quarantena de concerts i activitats relacionades amb aquest estil musical fins diumenge. La 29a edició del certamen, que ha començat aquest dijous, compta tant amb concerts de carrer en diferents indrets del centre de la ciutat, com en recintes tancats com el teatre Magatzem o l'Espai Jove Kesse.

Blanca Serres, regidora de carrer del certamen, ha destacat que els grups venen tant del Camp de Tarragona com de la resta de Catalunya, Andalusia o Múrcia, com és el cas de la Steam Brass Band, que ha amenitzat el migdia a la Rambla Nova i a la plaça Corsini. L'organització treballa en buscar espais alternatius per si la meteorologia no acompanya durant el cap de setmana.

Desenes de persones han acompanyat la formació murciana des del teatre Metropol fins a la plaça Corsini. Els músics han oferts adaptacions de temes contemporanis així com algun clàssic del gènere en un ambient festiu.

Un dels components de la banda, Pedro Sola, ha celebrat poder ser a Tarragona per participar en el certamen i poder oferir fins a nou concerts en quatre dies, tres en recintes tancats i sis al carrer. «L'ambient canvia una mica. El teatre és molt bonic i ens hi sentim molt còmodes, i últimament hi estem fent més actuacions que no pas al carrer», ha afirmat. «Sabem el què agrada i el què funcionarà. Estem convençuts que el cap de setmana serà una festa», ha pronosticat Serres.

Canvis d'ubicació per pluja

Les informacions meteorològiques preveuen ruixats en les jornades del dissabte i diumenge. Per això, l’Ajuntament en coordinació amb les formacions participants, ha activat el pla de pluja per al Festival Dixieland.

Així, en cas de pluja les actuacions itinerants de matí o tarda es traslladarien a l’interior del Mercat Central i del Mercat de Torreforta. Aquests espais ja s’utilitzaven parcialment en cadascuna de les actuacions.

També s’ha activat els centres culturals municipals de l’Antic Ajuntament i l’Antiga Audiència, el vestíbul del Teatre Metropol i el local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, implicant tant els serveis propis de l’Ajuntament com els de les entitats coorganitzadores.

De tota manera, des del consistori recomanen mantenir-se atents a les xarxes socials TGN Cultura per seguir l’evolució de les previsions meteorològiques.

Et pot interessar: