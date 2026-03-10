RESTAURACIÓ
La concessió del restaurant del Gaudí Centre queda deserta, però hi hauria «interès d’empreses»
L'empresa municipal Redessa té intenció de tornar a convocar la licitació aquest mes
El restaurant del Gaudí Centre continua esperant xef. El concurs públic per adjudicar la concessió de l’espai, que podia rebre ofertes fins al 19 de desembre del 2025, ha quedat desert. Això no obstant, Redessa té intenció de tornar a programar una licitació aquest mes, amb unes condicions similars a l’anterior convocatòria. Fonts de l’empresa municipal confirmen que «s’ha valorat tornar-ho a publicar perquè sembla que hi ha interès d’empreses».
El setembre del 2025, la Terrassa Gaudí va tancar després de tres anys en funcionament. Redessa va plantejar l’escenari com «una oportunitat per a repensar el model d’establiment que pot acollir, especialment tenint en compte la remodelació prevista al museu». La nova concessió busca posar en marxa un espai gastronòmic que complementi l’oferta cultural i turística del Gaudí Centre, reforçant el seu potencial atractiu com a equipament de referència.
De fet, la concessió ha estat històricament complicada. Concursos públics en el passat ja van haver de repetir-se davant la dificultat de trobar adjudicatari tot mantenint uns llindars alts de qualitat.
El restaurant es troba a la quarta planta del centre d’interpretació de la vida i obra de l’arquitecte Antoni Gaudí, a la plaça del Mercadal, i disposa d’una terrassa amb vistes elevades dels seus voltants, així com del Campanar. La intenció és que l’experiència gastronòmica contribueixi a dinamitzar l’entorn, a fidelitzar els visitants i a desenvolupar l’economia local. El contracte de concessió es plantejava amb vigència fins al 31 de desembre del 2035, amb un cànon mínim anual de 24.000 euros (més IVA). Tot i que no s’esperen canvis significatius, caldrà veure el nou plec de condicions per confirmar els ajustos de duració i tarifes.
En la convocatòria original, Redessa ja va explicitar que valoraria especialment la qualitat de l’oferta, l’ús de productes de proximitat, la coherència amb el patrimoni modernista, la sostenibilitat ambiental i la viabilitat econòmica del projecte. També es tindria en compte la vinculació simbòlica amb l’obra de Gaudí en el nom comercial i en els menús proposats.
Terrassa Gaudí
Va ser el juliol del 2022 que Perimar 2004 SLU, del Grupo Limonero, va obrir la Terrassa Gaudí, amb un contracte amb una durada de 14 anys. La intenció és que fos un «punt de trobada», amb una carta amb presència de productes de proximitat i una terrassa. L’arribada de la nova gerència va permetre reobrir un establiment tancat des del 2019, ja que no va acabar de consolidar-se l’anterior proposta.
