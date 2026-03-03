Diari Més

Gastronomia

Un nou bufet lliure obrirà a Reus: oferirà més de 350 plats en 1.400 m² i crearà 40 llocs de treball

La inauguració dependrà de la finalització de les obres, però s’espera que obri les seves portes a finals de març

Imatge d’arxiu d’un bufet.

Imatge d’arxiu d’un bufet.Cedida

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Reus tindrà, a finals de març, un nou espai de restauració de gran format. La cadena valenciana Colonial Buffet obrirà el seu primer restaurant a Catalunya al parc comercial Daily, ubicat al Tecnoparc. La inauguració dependrà de la finalització de les obres, però s’espera que el local obri les seves portes a finals de març.

El projecte generarà entre 30 i 40 nous llocs de treball. La companyia busca cobrir perfils que inclouen caps de cuina, personal de sala, treballadors d’oficina i magatzemistes, completant així la plantilla abans de l’obertura oficial.

El local ocuparà 1.400 metres quadrats d’obra nova. El seu disseny permetrà organitzar diferents zones gastronòmiques, des de barres d’amanides i entrants freds, fins a carns a la brasa, peix, marisc i una secció de postres de gran varietat.

L’oferta gastronòmica supera els 350 plats. Entre ells s’inclouen pizzes al forn de pedra, pastes, especialitats asiàtiques com sushi, arrossos i paelles d’inspiració valenciana, oferint un recorregut per cuines internacionals per a tots els gustos.

Als seus locals actuals, el bufet oscil·la els 16,75 euros al migdia de dilluns a divendres i 21,95 euros els caps de setmana i dies festius, amb tarifes infantils diferenciades segons l’altura del nen.

tracking