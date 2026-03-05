TURISME
La tercera edició del saló professional TurisMarket a Reus frega els 7.000 visitants
La FEHT consolida l'esdeveniment amb més de 120 expositors i més de 60 ponències i demostracions
TurisMarket ha reunit més de 6.900 visitant en dos dies, la xifra rècord d'assistència que consolida aquest saló professional com a referència per a l'hostaleria i el turisme de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
L'organitza la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme (FEHT) i ha reunit més de 120 expositors i més de 60 ponències, taules rodones i demostracions a firaReus Events, aquest dilluns i dimarts. Empreses vinculades a l'alimentació, l'equipament, la tecnologia, la digitalització, la sostenibilitat, el disseny i els serveis han presentat les darreres novetats i solucions per millorar la competitivitat del sector.
La tercera edició de TurisMarket ha inclòs la vintena Jornada Treballa al Turisme, coorganitzada amb la Cambra de Comerç de Reus. Més de 30 empreses que han ofert més de 2.000 llocs de treball i s'han fet entrevistes i contactes directes entre més de 2.000 persones. Els estudiants de la facultat de Turisme de la Universitat Rovira i Virgili han traslladat les seves classes a firaReus Events durant els dos dies i els alumnes de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils han visitat el saló.