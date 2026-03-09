URBANISME
El pàrquing dissuasiu de Països Catalans esdevindrà un complex residencial i comercial
Està previst que, una vegada se superin tots els tràmits, s'hi construeixin 136 pisos
L’actual pàrquing dissuasiu de l’avinguda dels Països Catalans, a tocar de les Piscines Municipals i d’un local de Mercadona i amb capacitat per a 275 vehicles, esdevindrà un complex residencial i comercial en un futur. El plantejament, de promoció privada, preveu la construcció de 136 habitatges, amb una alçada màxima de planta baixa i sis pisos, i la reserva de 4.488,77 metres quadrats (m2) per a usos comercials.
Per la darrera Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona va passar la proposta de redefinició de l’ordenació de volums de l’illa, que es troba delimitada per l’avinguda dels Països Catalans i els carrers del Doctor Ferran, del Romaní i de l’Argentera. El tràmit proposava una modificació dels volums edificatoris de les parcel·les tot mantenint el sostre total, és a dir, redistribuir els usos comercial i residencial respecte de la idea original. «Així, es redueix la fondària edificable a les plantes pis, el que permetrà un millor assolellament» i, en conseqüència, augmentar l’estalvi energètic i la sostenibilitat ambiental, concreten fonts del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. «La redistribució del sostre també possibilitarà una major concentració del teixit comercial a l’avinguda dels Països Catalans», afegeixen. Així mateix, les fonts detallen que es preveu ocupar la planta soterrani de les finques més properes a l’avinguda «per garantir el correcte funcionament del teixit comercial».
L’inici de les obres per a la construcció dels pisos dependrà de la corresponent llicència d’obres que haurà d’atorgar l’Ajuntament de Reus.
Creuant el carrer
A l’altre costat del carrer de l’Argentera, Orué Inversiones SL ha promogut la construcció d’una altra promoció de pisos. El desenvolupament urbanístic del sector C.3b Barranc dels Capellans, ubicat a la cruïlla entre l’avinguda dels Països Catalans i la carretera d’Alcolea del Pinar, preveu l’alçament d’habitatges —gairebé un centenar de protecció pública—, la reserva d’espai verd i per a equipaments i l’obertura de vials. La seva execució podria acabar afectant la seu d’Unió de Pagesos a Reus, atès que el sindicat del camp és llogater, i serà la propietat la que acabi decidint què vol fer amb l’edifici, si mantenir l’acord d’arrendament, enderrocar-lo o qualsevol altra proposta. S’espera que la qüestió encara s’allargui en el temps.
Altres promocions
A més d’aquests dos projectes, hi ha diversos punts de la ciutat en què s’esperen promocions d’obra nova en un futur. L’entorn de les Clarisses, davant el CAP Sant Pere, el carrer del Doctor Robert o el costat de la Biblioteca Pere Anguera són zones que veuran nous blocs de pisos, alguns dels quals ja es troben en construcció. També estan projectats al pàrquing dissuasiu del Pi de Burgar. En paral·lel, l’Ajuntament està desenvolupant els habitatges del Complex Riera i de Mas Iglesias, s’han posat a disposició de la Generalitat solars als carrers Ball de Diables i Vilafortuny i la nau del Carrilet s’aprofitarà per alçar pisos de protecció oficial.
