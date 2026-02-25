HABITATGE
Projecten més d'un centenar de nous pisos al costat de la Biblioteca Pere Anguera
Els domicilis es dividiran en quatre torres i es reservaran entre 30 i 50 per a protecció oficial
L’empresa Subirats Berenguer Immobiliària, SL (SB Immobiliària) planteja construir pisos a tocar de la Biblioteca Pere Anguera, al barri de Mas Iglesias. L’actuació tindrà lloc a l’illa delimitada pels carrers de Joan Salvat Papasseit, de Manuel de Pedrolo, de Manuel Hugué i de l’Escultor Juli Antoni, en un solar amb una superfície de 4.672 metres quadrats (m2). Dividits en quatre torres de 25,2 metres —que poden arribar als 27,7 metres amb la instal·lació d’elements com antenes—, es proposa alçar més d’un centenar d’habitatges. Fins a 88 seran de renda lliure i els restants, entre una trentena i una cinquantena, seran de protecció oficial, bé siguin destinats a lloguer o a venda. L’espai es completarà amb espais comercials o d’altres usos compatibles.
En l’actualitat, el terreny, lliure d’edificacions, està delineat per una tanca metàl·lica provisional que impedeix l’accés a l’interior. Es troba en un entorn en què predominen els solars, si bé, a poc a poc, van modificant la seva fesomia. Al costat, tindrà la Biblioteca Pere Anguera, punt neuràlgic del barri. A més, a escassos metres de distància, s’està construint la promoció de 132 habitatges en règim de lloguer de Mas Iglesias.
Segons el pla de millora de l’àrea presentat per la promotora, el plantejament en quatre torres aïllades permetria garantir la continuïtat dels eixos urbans, ja que alliberaria un pas transversal entre els blocs. A més, es demana que tinguin una alçada de planta baixa i sis pisos, en comptes de la proposta inicial de planta baixa i quatre pisos, per «millorar la disposició dels habitatges». A més, l’ordenació permetria una «racionalització de la tipologia comercial en planta baixa». Ofereix locals «de proporcions més grans, no existents en aquesta zona» i, per tant, permet «donar més sortida a la seva comercialització i així aconseguir tenir més activitat». També hi haurà una zona porxada. La Junta de Govern Local va aprovar inicialment, amb condicions, el pla.
Les obres de l’edificació es podran executar en quatre etapes d’un màxim de 5 anys cadascuna, des de l’aprovació definitiva del pla de millora urbana.
SB Immobiliària va néixer a Tortosa el 1975. Ha alçat promocions de pisos a municipis com Tarragona, Amposta, Vila-seca, Salou, Sant Carles de la Ràpita i Barcelona, a més de la capital del Baix Ebre. A més de la nova promoció de Reus, està treballant en projectes a Figueres i l’Ampolla.
Pisos d’obra nova
Múltiples projectes d’habitatges d’obra nova conflueixen en aquests moments a la ciutat. L’entorn de les Clarisses, davant el CAP Sant Pere o el carrer del Doctor Robert són zones que veuran nous blocs de pisos en un futur, alguns dels quals ja es troben en construcció. També se n’han projectat al voltant del Barranc dels Capellans i al pàrquing dissuasiu del Pi del Burgar. En paral·lel, l’Ajuntament està desenvolupant les promocions del Complex Riera i de Mas Iglesias, i recentment la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona ha donat llum verda a construir 129 habitatges de protecció oficial als carrers del Ball de Diables i de Vilafortuny.
Promoció de Mas Iglesias
Situada al carrer de Jaume Vidal i Alcover, a tocar del solar d’SB Immobiliària, la promoció de Mas Iglesias permetrà disposar de 132 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. La promoció és possible gràcies a la col·laboració publicoprivada mitjançant la constitució d’un dret de superfície adjudicat per Redessa per un termini de 75 anys. La construcció, promoció i gestió anirà càrrec de Llogueralia Reus, una unió temporal d’empreses formada per Construcciones Rubau i Sogeviso, que invertirà més de 17 milions d’euros en l’edifici, que ja enceta la seva recta final; una despesa que compta amb un ajut Next Generation de 3,4 milions d’euros. Segons les tipologies previstes, 78 dels domicilis tindran dos dormitoris i 54, tres. Tots ells estaran equipats amb cuina i bany complet. A més, alguns estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
