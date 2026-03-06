MOBILITAT
El tram del carrer del Roser entre riera Miró i plaça Catalunya canviarà de sentit el 26 de març
La mesura entrarà en vigor el 26 de març i és el pas previ a la reordenació del trànsit a l'entorn del Pallol, a Reus
El tram del carrer del Roser entre la plaça de Catalunya i la riera de Miró canviarà el sentit de circulació a partir del dijous 26 de març. En conseqüència, aquesta via serà de sortida, i no d’entrada com en l’actualitat, perquè els vehicles s’allunyin de la plaça de Catalunya i circumval·lin el nucli pel cercle exterior. La intersecció amb la riera de Miró es regularà amb un nou semàfor. És el pas previ a la reordenació del trànsit a l’entorn del Pallol i el carrer del Doctor Robert, una mesura que pretén millorar la seguretat viària, en un indret congestionat i amb voreres estretes, i reduir el volum de trànsit rodat que circula pel centre de la ciutat.
El servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana està culminant els treballs de senyalització horitzontal i vertical per adequar el canvi de sentit, amb elements com senyals de direcció prohibida a l’entrada del carrer del Roser en direcció a la plaça de Catalunya. A més, l’Ajuntament de Reus té en tràmit d’adjudicació el contracte d’obres per a la instal·lació de les pilones al carrer del Doctor Robert i la plaça de la Puríssima Sang. El canvi de sentit de circulació d’un tram del carrer del Roser s’avança a aquesta intervenció per «facilitar l’adaptació dels usuaris de la via», segons apunten fonts municipals.
La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, recorda que l’àrea de la plaça de la Puríssima Sang, el carrer del Doctor Robert, el carrer del Roser, el raval del Pallol i el raval de Sant Pere està «molt congestionada de vehicles» i «les dades ho avalen». «Adaptem la mobilitat a la zona de manera progressiva, amb un conjunt de mesures que fa temps que estudiem i parlem amb els veïns i comerços», afegeix.
Segons estudis tècnics anteriors, el carrer del Doctor Robert registra una mitjana de més de 10.400 vehicles diaris, amb pics d’intensitat que arriben als 800 per hora. Pel raval de Sant Pere circulen més de 7.300 cotxes cada jornada, mentre que per la plaça de la Puríssima Sang en passen 4.210. A més, s’ha detectat que la major part del trànsit és de pas, és a dir, s’utilitzen aquestes vies per evitar recórrer l’anell exterior de la ciutat.
El canvi de sentit de circulació del tram del carrer del Roser entre la plaça de Catalunya i la riera de Miró és la primera d’un seguit de mesures que s’aplicaran a l’àrea. Està prevista la instal·lació d’una pilona automàtica al carrer del Doctor Robert que en regularà l’accés, limitant-lo a només vehicles autoritzats —com els residents amb plaça d’aparcament, els repartidors o els serveis d’emergència i municipals— en l’horari proposat d’11 a 2 hores, igual que ocorre amb el nucli històric. També es restringirà el trànsit al carreró de la Puríssima Sang, amb una pilona automàtica a la plaça homònima i una segona a l’extrem amb el carrer del Roser. Una darrera pilona estarà al carrer de Sant Pere Apòstol, per controlar els vehicles que accedeixen a la zona. Així mateix, hi haurà millores en la senyalització horitzontal i vertical de la riera de Miró, incloent-hi la retirada del semàfor que permet actualment el gir cap al carrer del Roser.
