Mobilitat
Primer pas per reduir el trànsit a Doctor Robert, per on circulen més de 10.000 vehicles al dia
S'ha licitat la instal·lació d'una pilona automàtica que actuarà segons un horari per determinar
L’Ajuntament de Reus actuarà en el carrer Doctor Robert per tal de regular el trànsit de vehicles que diàriament utilitzen aquest vial com una zona «de pas». El consistori va anunciar la licitació de la instal·lació d’una pilona automàtica a l’inici del carrer, la qual actuarà segons un horari que no s’ha determinat. A més, també s’hi instal·laran un intèrfon lector de codis QR, una càmera lectora de matrícules i una càmera de vigilància. Aquesta actuació arriba després que el departament de Mobilitat i Circulació del consistori encarregués a l’empresa ETRA un estudi de la circulació de vehicles durant dues setmanes. En aquest sentit, el consistori qualifica que les dades de la zona són «insostenibles».
Pel que fa al carrer Doctor Robert, en els dies feiners hi circula una mitjana de 10.394 vehicles diaris, amb una intensitat mitjana d’entre 700 i 800 vehicles passant cada hora. Quant a altres espais propers que el consistori destaca, hi ha el carrer de J.M Arnavat i Vilaró, amb 5.300 vehicles al dia, el raval de Sant Pere, amb una mitjana de 7.331 vehicles al dia, i la plaça de la Puríssima Sang, amb 4.210 vehicles cada dia. Segons justifiquen, «aquest volum de vehicles provoca un perill constant als vianants que creuen pels passos de vianants, però sobretot augmenten molt la pol·lució causada pel trànsit rodat».
Davant d’aquesta situació, la pilona a Doctor Robert no serà l’única, ja que es contempla en el mateix anunci de la licitació, amb un pressupost de 48.343,31 euros, la col·locació d’una nova pilona automàtica a la plaça de la Puríssima Sang per tal de limitar els vehicles que accedeixen i aparquen a l’interior de la plaça i regular els que circulen pel carreró de la Puríssima Sang. A més, el carrer del Roser, que connecta la Riera de Miró amb l’inici del carrer Doctor Robert, canviarà de sentit, fent que els cotxes vagin des de la plaça Catalunya cap a la Riera de Miró.
Finalment, es durà a terme una última actuació al carrer de Sant Pere Apòstol, desmuntant la pilona existent i els elements perifèrics de l’inici del carrer del Mar i reinstal·lant-los a l’inici del carrer de Sant Pere, en la intersecció amb raval de Sant Pere. Aquesta decisió es pren arran que alguns vehicles estacionin en zones no autoritzades, incompleixin l’horari autoritzat per distribució de mercaderies i suposin un risc per vianants que circulen per la vorera. Segons es preveu, el termini d’execució de la totalitat de les obres serà de 2 mesos. Per tant, és possible que aquesta nova disposició entri en funcionament durant la primera meitat de 2026. Segons confirmen fonts del consistori a Diari Més, esperen que la tramitació vagi ràpida, ja que és un contracte menor.
Opinions diverses
Davant d’aquests imminents canvis que sobrevolen la zona des de fa temps, les opinions són diferents pel que fa als comerços del carrer Doctor Robert. Per un costat, des de la Pastisseria La Boca veuen amb bons ulls el canvi. «És un carrer que queda molt congestionat durant les hores punta o hores de sortida de les escoles del voltant. De vegades per fer el carrer sencer en cotxe he estat quinze minuts. A més, suposo que donarà una imatge més amable», opinen des de la pastisseria. Per un altre costat, la Perruqueria Chiave Hair es mostra totalment contrària. «Si ja és difícil anar per aquí, ara encara més. Desviar la gent cap a Riera de Miró no ho veig molt bona idea, perquè és un carrer que ja va ple. D’alguna manera la gent ha de sortir del Tomb de Ravals i estàs traient una connexió entre el Tomb de Ravals i la Llibertat», consideren.
Per un altre costat, Xavier Vallès, de l’Associació de Veïns d’Horts de Miró, comenta que és un tema que al barri els afecta de manera «col·lateral». «No som tècnics, veurem com va. Hem parlat amb l’Ajuntament i ells mateixos ens han dit que ho han pensat molt. Suposo que caldrà veure com funciona i, si perjudica, ho revisaran», comenta. «Estem d’acord amb la idea general de treure el trànsit rodat del centre de Reus, però com sempre cal que es millori el transport públic o es facin més aparcaments dissuasius gratuïts», afegeix Vallès.