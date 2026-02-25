MOBILITAT
Els veïns suspenen la prova pilot per reduir a un carril president Macià
La prova es va dur a terme per un «error tècnic» i ja s'han retirat les pilones
L’Ajuntament de Reus retira les pilones de l’avinguda president Macià i, per tant, es recupera la circulació amb dos carrils per banda en aquest vial. Aquesta decisió arriba després que fa uns dies el consistori tirés endavant l’eliminació d’aquest carril per «error tècnic». Segons confirmen fonts del consistori, aquesta actuació estava prevista com una prova pilot en el context de la remodelació del Mercat del Carrilet, Escultor Rocamora i el seu entorn, però que prèviament no s’havia fet la comunicació pertinent als veïns. Per aquest motiu, es va decidir que ahir dimarts es retiressin les pilones i es recuperés la circulació amb normalitat.
Segons apunten les queixes veïnals, recollides també per les associacions de veïns de la zona, aquesta actuació va ser molt criticada per l’entorn en causar importants retencions en la via en ambdós sentits i un fort xivarri que molestava als veïns. «Constantment es formaven unes cues molt llargues, hi havia vehicles d’emergències que ni podien passar i pels veïns de president Macià era una sorollada increïble. Segur que hi ha millors solucions», lamenta el president de l’Associació de Veïns del Parc de Mas Iglesias, Òscar Mendoza. Per la seva banda, Francesc Jornet, president de l’Associació de Veïns del Roserar de Mas Iglesias s’ha mostrat contundent al respecte: «No té cap mena de sentit el que han fet. Si això era una prova pilot, el resultat ha sigut nefast i es demostra que eliminar un carril ara mateix és inviable. Les cues arribaven fins a la rotonda del Canal». «Vam presentar ràpidament una reclamació i ens van dir que va ser per un error tècnic. Sigui el que sigui que hagi passat, estem en contra i farem tot el possible perquè no es faci en un futur», afegeix Jornet.
Segons expliquen fonts de l’Ajuntament de Reus a Diari Més, encara no se sap si la prova pilot es repetirà: «Per un error tècnic es va tirar endavant i, per aquest motiu, s’han retirat i s’ha restablert el trànsit per dos carrils. Ara valorarem si amb el que hem vist no cal repetir-ho o, si es creu necessari, es repetirà la prova pilot amb la pertinent comunicació prèvia als veïns», afirmen. En el projecte de remodelació urbanística de l’entorn del Carrilet un dels objectius clars és que el cotxe perdi presència en favor del vianant, seguint la mateixa línia que altres actuacions de reurbanització en altres indrets de la ciutat. Precisament, es preveu que el carrer Escultor Rocamora es renaturalitzi i el vianant guanyi espai en detriment del pas del trànsit rodat. Un projecte encara en redacció amb la voluntat de continuar teixint un enllaç a peu que reforci la connexió entre el centre i el sud de la capital del Baix Camp.