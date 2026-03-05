MOBILITAT
Afectacions al trànsit als carrers Ample i Gaudí de Reus per obres de reurbanització
El tall del carrer Ample obligarà a modificar el sentit de circulació d’un tram del carrer Gaudí
El Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana de Reus ha informat de noves afectacions al trànsit a l’entorn dels carrers Ample i Gaudí a causa de les obres de reurbanització del carrer Ample, que també impacten a la zona de la plaça de la Llibertat.
A partir de dilluns 9 de març es preveu el tall de la circulació de vehicles al carrer Ample des de la plaça de la Llibertat. Aquesta restricció forma part dels treballs que s’estan executant en aquest punt de la ciutat per renovar l’espai urbà.
Per garantir la mobilitat a la zona, el mateix dia també es modificarà el sentit de circulació del carrer Gaudí en el tram comprès entre el carrer Ample i el carrer del Doctor Joan Abelló. D’aquesta manera, els vehicles que pugin pel carrer del Doctor Joan Abelló podran girar a l’esquerra cap al carrer Ample o bé a la dreta per continuar pel carrer Gaudí.