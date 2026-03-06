LABORAL
CCOO i CGT no donaran suport a la proposta de millores per a la Guàrdia Urbana de Reus
Els sindicats opinen que no es dona resposta a les necessitats de la resta de la plantilla
CCOO i CGT votaran en contra de la proposta que plantejava diverses millores per la Guàrdia Urbana de Reus referents a temàtiques com serveis extraordinaris, quadrants o compensació de tasques de rang superior, entre d'altres. Aquesta decisió es va prendre ahir dijous 5 de març després de sotmetre-ho a una votació oberta a tota la plantilla de l'Ajuntament de Reus, prop d'un miler de treballadors, dels quals 219 es van pronunciar. La votació va estar oberta des de les 11 fins a les 14 hores amb una urna a l'Antic Hospital amb vot secret. La pregunta a la qual havien de respondre els treballadors amb un sí o un no era: «Estàs d'acord amb la proposta de l'Ajuntament que accepta les millores per a la Guàrdia Urbana i que rebutja les de la resta del personal?», dels quals 179 van respondre amb un «no» i 40 amb un «sí».
Prèviament a aquesta votació, el dimecres 4 de març es va dur a terme una assemblea organitzada per part de CGT i CCOO per exposar la situació de les negociacions abans de convocar la votació. El resultat confirma l'opinió defensada dels dos sindicats que consideren «injust» l'acord. Segons mantenen, en cap moment es mostren «en contra de les millores pels agents de la Guàrdia Urbana», però no troben lògic que tirin endavant mentre per la resta de la plantilla «gairebé no canvia res».
Alhora, cal esmentar que als 219 vots cal sumar-ne 116 de vots delegats que no van ser acceptats. Una pràctica que, segons CSIF, és habitual dins de la Guàrdia Urbana per poder votar i respectar els torns. No obstant això, des de CCOO afirmen que prèviament no es va acordar que es podria votar de manera delegada ni ningú ho va demanar, mentre que en assemblea es va especificar que el vot hauria de ser presencial i amb el DNI. Així i tot, la pèrdua d'aquests vots no canvia el resultat final de la votació.
CSIF, UGT i SPL
Per un altre costat, des de CSIF, UGT i SPL van emetre prèviament a la votació un comunicat en el qual defensaven el seu posicionament comú. En primer lloc, reconeixien la «legitimitat» de l'assemblea, però alhora denunciaven que «CCOO i CGT han condicionat l'aprovació del preacord de la Guàrdia Urbana a l'aprovació de les seves pròpies demandes». Un fet que consideren «injust», ja que opinen que «no han proposat cap mesura de pressió pròpia» i «fa recaure tota la càrrega sobre la Guàrdia Urbana, el col·lectiu amb menys drets sindicals de l'Ajuntament». A la vegada, apunten que si des de CCOO i CGT volen millores per a tots, «la via és la unitat en les mesures de pressió, no el boicot».