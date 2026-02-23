SEGURETAT
La criminalitat a Reus cau en un 8,1% l'any 2025, tot i el lleuger augment en furts i tràfic de drogues
El delicte que més decreix en percentatge són les agressions sexuals amb penetració
Els casos de delinqüència a la ciutat de Reus cauen dels 6.172 l’any 2024 als 5.672 l’any 2025 segons dades del Ministeri de l’Interior. Una variació en termes absoluts de 500 casos delictius menys, fet que suposa una caiguda percentual d’un 8,1%. Si ens atenem en termes absoluts, una de les tipologies en què més cau són els robatoris amb violència i intimidació, que passen de 264 a 203. En termes percentuals, les agressions sexuals amb penetració registren una caiguda del 25,8%, concretament en passar de 31 casos el 2024 a 23 l’any 2025. Així i tot, els delictes contra la llibertat sexual en total registren la mateixa dada que l’any anterior, 67 casos denunciats. Altres tipologies en què també es registren diferències cap a la baixa són robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, amb un 14,4% menys, o els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries, amb un 20,8%. A més, pel que fa a delictes per criminalitat que no s’engloba en cap de les tipologies convencionals principals la caiguda és d’un 15,4%, passant dels 2.931 casos a 2.479.
No obstant això, no tot són bones notícies. Alguns delictes que remunten són els furts, que passen de 1.193 casos el 2024 a 1.251 el 2025, i les sostraccions de vehicles, que passen dels 101 als 108. Els casos per tràfic de drogues també augmenten en passar de 86 a 102. A més, els homicidis i assassinats en grau de temptativa passen dels 5 als 7 i, mentre que no hi va haver cap homicidi consumat l’any 2024, aquest 2025 sí que n’hi va haver un. Si es dona una ullada a les dades de cibercriminalitat la variació és mínima, d’un 0,5% a la baixa, passant dels 1.091 als 1.086.
Valoració optimista
Per tant, es registra un descens de la criminalitat en 500 casos que des de l’Ajuntament de Reus valoren positivament i consideren que les polítiques municipals per combatre la criminalitat «han estat tot un èxit». «La gran majoria de delictes van experimentar un descens majúscul, gràcies als múltiples dispositius Kanpai destinats a lluitar contra la multireincidència», apunten fonts municipals, que alhora subratllen que les tasques en seguretat ciutadana i prevenció dutes a terme per la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra han contribuït favorablement al descens de les dades. Precisament, el passat divendres 20 de febrer es va dur a terme un dispositiu Kanpai on es van detenir 12 persones a Reus.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, celebra la millora general de les dades i considera que són una bona notícia fruit de l’increment d’agents i recursos destinats a la Guàrdia Urbana. Concretament, l’àrea de despesa que més creix en termes absoluts és seguretat ciutadana en el pressupost de 2026, passant de 16,1 a 17,2 milions d’euros. «Creiem que estem veient funcionar les polítiques de seguretat i les accions que es fan des de la Guàrdia Urbana i la resta de cossos de seguretat, però és molt important continuar treballant també perquè aquestes dades les percebi la ciutadania», valora. Ara bé, des de l’Ajuntament assenyalen la tipologia de la cibercriminalitat com un àmbit on continuar treballant: «Les estafes informàtiques més habituals han registrat una davallada, demostrant que les polítiques de conscienciació ciutadana cada vegada són més efectives. Tot i això, la resta de ciberdelictes, molts d’ells amb estratègies sense precedents, han experimentat un augment, demostrant que els criminals també s’han aconseguit adaptar».
