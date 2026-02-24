ENTREVISTA
Manel Muñoz: «La ciutat de Reus sempre ha tingut garantida la seguretat i no pot ser d'altra manera»
El regidor defensa la unificació de les condicions laborals dels cossos de policia local dels municipis catalans
Com s’ha treballat a dotar de recursos a la seguretat de la ciutat?
«La ciutat està creixent i continuarà creixent. Per tant, en aquesta projecció de ciutat del futur cal incrementar el nombre d’agents i és un dels nostres principals compromisos d’aquest equip de govern i anem per molt bon camí. I això no és una tasca fàcil, perquè tu pots preveure la contractació d’aquests agents, però hi ha d’haver qui cobreixi aquesta plaça i vull fer una reflexió al respecte. El que no pot ser és que entre els diferents municipis veïns acabem competint per a veure qui té millors condicions per la Guàrdia Urbana o Policia Local per atraure els agents d’un municipi a un altre. Les condicions haurien de ser les mateixes per tots els cossos policials locals de Catalunya i en això estem treballant tots els municipis».
Aleshores, no hi ha prou agents a Catalunya?
«És que l’Escola de Policia no dona l’abast, si tots els municipis ens plantegéssim, com hem fet a Reus, posar-nos en ràtio europea, no trobaríem la gent. I hem de fer valdre que a Reus tenim molt bones condicions».
És viable l’equiparació amb Mossos d’Esquadra a Reus?
«En el pacte de l’annex de la Guàrdia Urbana del 2023 hi ha un apartat que garanteix que s’aplicarà el principi d’equiparació amb els Mossos d’Esquadra, tot i que ho limita a les condicions retributives. Res a dir, però també és una cosa molt complexa, perquè Mossos d’Esquadra té unes condicions retributives per unes condicions de treball concretes, que no són les mateixes que a la Guàrdia Urbana. El que no és sostenible és voler només el que és bo de cada panera. Aleshores, insisteixo que s’hauria de buscar un equilibri i uniformitat entre els municipis i, fins i tot, amb els Mossos i la Generalitat per intentar establir un sistema just i sostenible».
Sobre les negociacions del conveni, què opina de la idea de pactar a banda les condicions de la Urbana?
«Aquí a Reus, ja per tradició, els convenis tant de laborals com de funcionaris s’han unit, i sempre s’ha volgut fer així per assimilar les condicions del personal i beneficiar a les dues bandes. Ara, algun sindicat ha posat damunt de la taula que si els sindicats majoritaris a la Guàrdia Urbana, que són funcionaris, estan d’acord amb alguna cosa s’hauria de poder aprovar independentment. No volem que sigui així, des de l’Ajuntament volem afavorir el pacte i el diàleg. Així es va arribar al preacord del juliol de l’any passat».
Un preacord que no va fructificar a la Mesa.
«No, però des de l’Ajuntament vam aplicar tots aquells punts de manera unilateral que era possible desplegar, com la regularització del pagament per realització de tasques de categoria superior».
Com valora la proposta de preacord acordada amb UGT, CSIF i SPL?
«Positivament, ha estat una feina intensa amb reunions setmanals i per regularitzar i endreçar situacions que, per ara, no s’havia establert com es compensaven. El passat 11 de febrer es va sotmetre al migdia en assemblea davant del personal de la Guàrdia Urbana, a veure que els semblava, i la resposta va ser favorable».
Com valora el posicionament de CCOO i CGT?
«Hi ha coses que es poden equiparar a tota la plantilla, però hi ha d’altres que no, perquè les condicions de treball d’uns no són les mateixes que d’altres i, per això, existeixen els annexos. Estem en negociacions i el que volem és arribar a una bona entesa. I tot sempre per donar un millor servei a la ciutadania, i per donar un bon servei necessitem una plantilla formada, contenta i que creu en el que fa. És fonamental, però els recursos són finits i ho hem de gestionar».
La seguretat ciutadana està garantida?
«Considero reprovable l’actitud d’aquells que han intentat fer córrer entre la ciutadania un alarmisme innecessari. La ciutat sempre ha tingut garantida la seguretat i no pot ser d’una altra manera. El que mai podrà fer l’Ajuntament serà deixar desateses les necessitats de la ciutat durant activitats com el Carnaval».