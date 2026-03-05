TURISME
Jet2 té previst estrenar la ruta amb Bournemouth el maig del 2027
L'activació es va endarrerir per la falta de noves aeronaus
Jet2.com ja està preparant la temporada del 2027. Serà un any de novetats: l’aerolínia britànica té previst estrenar una nova ruta entre Reus i Bournemouth. Estarà activa a partir del 2 de maig del 2027 i s’allargarà fins al 31 d’octubre, amb una freqüència d’un vol setmanal en cada direcció, que tindrà lloc els diumenges. Els bitllets d’avió ja estan a la venda.
La connexió amb Bournemouth, que serà una novetat al llistat de possibles destins des de l’Aeroport de Reus, havia de ser una realitat en el present 2026. Això no obstant, els plans van quedar pausats per la disponibilitat d’aeronaus.
El General Manager d’Aeroports i Organitzacions Turístiques de Jet2.com i Jet2holidays, Ricard Querol, va explicar a Diari Més que l’aerolínia està canviant la flota amb nous Airbus A321neo i que, amb una comanda de 155 avions, hi havia «endarreriments» en les entregues, de forma que el nou viatge no va acabar d’entrar «amb els tempos que volíem». «Però hi serem, tindreu una connexió més, d’això no hi ha cap dubte», assegurava aleshores.
Bournemouth és una localitat costanera del sud d’Anglaterra.
Aquest 2026, Jet2.com operarà tretze rutes entre Reus i el Regne Unit, amb una oferta de 220.000 seients d’arribada, un 18% més que l’any passat. Londres-Gatwick serà la principal novetat, amb un primer vol el 30 de març.
