TURISME
L'Aeroport de Reus comença la temporada amb l'oferta d'una vintena de destins
Les previsions apunten a un any de consolidació i creixement moderat, però mantenint la tendència a l'alça
L’Aeroport de Reus ha enlairat la temporada del 2026. La data, anòmalament avançada, ha estat possible gràcies a Ryanair, que ahir va aterrar el primer avió comercial de l’any, provinent de Dublín. Així mateix, la primera aeronau va enfilar-se cap a Irlanda minuts més tard.
La present temporada es planteja l’objectiu de consolidar dades. Des de la reactivació postpandèmia, el nombre de viatgers ha crescut exercici rere exercici, amb tres anualitats successives superant el milió de passatgers i quedant-se a les portes dels registres del 2011. El 2025 es va tancar amb 1.336.826 usuaris. La Cambra de Comerç de Reus preveu «una bona temporada turística a l’Aeroport, amb un creixement moderat de passatgers, però continuant la tendència a l’alça dels últims anys». Queda palès amb les reserves dels turoperadors de vols i places hoteleres. «Cal tenir en compte que el creixement acumulat dels dos darrers anys ha estat de 50%», subratlla la corporació.
La previsió és el manteniment de la totalitat de les rutes oferides el 2025, així que hi haurà l’opció d’anar a més d’una vintena de destins diferents, en països com el Regne Unit, Irlanda, Alemanya, Bèlgica, Països Baixos i França. Palma de Mallorca continuarà sent l’única alternativa de vol en territori espanyol. Air Nostrum connectarà Reus amb les illes Balears entre el 16 de juny i el 5 de setembre, amb dues freqüències setmanals, dimarts i dissabte. L’aerolínia franquiciada d’Iberia també destaca la possibilitat d’arribar a Eivissa i Menorca amb una escala.
Reus
Air Nostrum connectarà Reus amb Palma de Mallorca el 2026: 4 vols setmanals aquest estiu
Sergi Peralta Moreno
Jet2.com i easyJet seran les protagonistes de les estrenes d’operatives del 2026. Jet2 enllaçarà Reus i Londres-Gatwick a partir del 30 de març amb vols els dilluns i els divendres, una freqüència que ampliarà amb els dimecres a partir de l’última setmana de maig. En el global de les tretze rutes amb origen o destí al Baix Camp, la companyia anglesa oferirà 220.000 seients d’arribada entre el 30 de març i l’1 de novembre, un 18% més que l’any anterior, si bé ha quedat fora, per ara, la connexió amb Bournemouth per falta d’aeronaus. Per la seva banda, easyJet portarà els passatgers de Newcastle, Bristol i Londres-Gatwick cap a la Costa Daurada, i viceversa, durant els mesos d’estiu. A més, Vueling incrementarà els vols a París, amb tres a la setmana, en comptes dels dos que ha mantingut les recents temporades. En paral·lel, s’ampliarà l’operativa xàrter des de Porto, que passarà d’estar activa 5 setmanes a 13.
En el seu conjunt, les aerolínies que actuen a Reus han programat, de moment, un 10% més de places respecte al 2025. Bona part de la pujada recau en mesos de temporada baixa, és a dir, març i abril, continuant amb la voluntat d’allargar la campanya.
La Cambra celebra que «tenim una infraestructura de gran nivell, tal com demostra el guardó que ha rebut recentment per part del Consell Internacional d’Aeroports com el millor de la seva categoria a escala europea» i destaca l’increment de freqüències de Vueling a París, que podria ser «una primera ruta que es desestacionalitzés per acabar tenint un aeroport amb operativa durant tot l’any». Així mateix, la corporació alerta de la implementació del nou sistema EES (Entry Exit System) d’accés dels visitants de fora de la Unió Europea. «El de Reus té la singularitat que la majoria dels viatgers són de fora de la Unió Europea; per tant, els problemes operatius i de gestió d’aquest sistema poden tenir un impacte agreujat en la nostra infraestructura que caldrà seguir de prop», conclou l’ens.