Aena invertirà 62,7 milions d'euros a l'Aeroport de Reus entre 2027 i 2031

Serviran per millorar la seguretat i la qualitat

La ruta entre Dublín i Reus de Ryanair ha estrenat la temporada.Gerard Martí

Sergi Peralta Moreno

Aena invertirà 62,7 milions d’euros a l’Aeroport de Reus entre el 2027 i el 2031, un 31,4% més que en l’anterior quinquenni, quan va destinar-hi 47,7 milions d’euros. El consell d’administració del gestor aeroportuari ja ha donat llum verda al tercer Document de Regulació Aeroportuària (DORA III), plantejat amb els objectius d’avançar en els aeroports de la xarxa en aspectes com la capacitat, la seguretat, el manteniment i la sostenibilitat. Les actuacions proposades han estat debatudes amb les aerolínies i una representació dels usuaris.

En el cas de Reus, està previst dur a terme actuacions de millora dels processos i la qualitat de l’àrea terminal, amb una nova zona de control de passaports d’arribada, la remodelació dels vials d’accés, la renovació de l’equipament de l’aparcament i una intervenció centrada en el confort de la zona d’embarcament. També seran objecte d’actuació els elements de seguretat i la torre de control, que serà renovada. A més, es produirà un recreixement de la pista i s’adequarà el seu sistema de drenatge. 

En paral·lel, la planta solar fotovoltaica de l’Aeroport de Reus està en execució i la previsió d’Aena és que estigui enllestida el desembre del 2026. La instal·lació tindrà una potència total de 15 MWp i una potència nominal de 12,5 MW. Per fer front a les inversions, el gestor estatal ha proposat un increment mitjà anual de la tarifa a l’Aeroport de 25 cèntims, que quedarà reduït a 10 cèntims amb els incentius proposats.

Està prevista una nova zona de control de passaports d'arribades

A partir d’ara, el DORA III haurà de superar tràmits en organismes com la Direcció General d’Aviació Civil o la Comissió Nacional de Mercats i Competència fins a la seva aprovació definitiva pel Consell de Ministres, que hauria de ser de cara a setembre.

