Reus supera els 110.000 habitants: d’on venen els nous veïns?
El creixement de la població planteja desafiaments en habitatge, serveis i infraestructures
Reus ha superat la xifra de 110.000 habitants, consolidant-se com una de les ciutats de més creixement del Camp de Tarragona. Segons dades de l’INE i de l’Idescat, a 1 de gener de 2025 la població arribava als 111.000 habitants, i actualment ja es comptabilitzen 114.000 reusencs, segons xifres facilitades per l’Ajuntament. «No és un creixement esporàdic, sinó sostingut, i això ens obliga a planificar la ciutat a llarg termini», assegura el regidor de Serveis Generals, Manel Muñoz.
Gran part d’aquest increment es deu a la migració interna, amb més del 63% dels nous veïns procedents d’altres municipis de Catalunya o de la resta d’Espanya. Des de 2020, aquesta tendència ha crescut un 35%, motivada per la sortida de població de les grans capitals. També ha augmentat l’arribada de ciutadans internacionals, principalment del Marroc, Colòmbia, Veneçuela, Romania, el Perú, l’Argentina i, des de 2022, Ucraïna a causa del conflicte bèl·lic.
El factor natural, és a dir, el balanç entre naixements i defuncions, té un pes menor en aquest creixement. Entre 2020 i 2024 es van registrar més defuncions que naixements, encara que el 2025 podria ser el primer any amb un creixement natural positiu. En paral·lel, al voltant de 200 persones abandonen Reus cada any per mudar-se a l’estranger.
L’augment poblacional genera desafiaments importants, sobretot en habitatge. Muñoz recorda que s'estan aixecant 200 pisos assequibles a Mas Iglesias i al Complex Riera, i s’ha implementat un protocol d’adquisició d’habitatges per a lloguer social que ja ha sumat set immobles al parc municipal. A més, diversos solars han estat cedits a la Generalitat per construir nous domicilis, com als carrers Ball de Diables i Vilafortuny, amb 129 unitats aprovades.
Els serveis també requereixen adaptació. Amb el sud de la ciutat com a principal àrea de creixement, s’ha iniciat la construcció de l’escola infantil municipal L’Ametller, que obrirà previsiblement durant el curs 2026-27. A més, es projecta la integració de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Campus Bellissens, juntament amb la futura estació intermodal, la nova terminal d’autobusos i el TramCamp, millorant la connectivitat i la infraestructura urbana.
«Volem que Reus sigui atractiva no només per viure, sinó també per treballar», afirma Muñoz, recordant la necessitat de crear llocs de treball estables i de qualitat. El consistori està impulsant ordenances fiscals que afavoreixin la implantació de sectors estratègics, com l’agroalimentari i el tecnològic, per garantir que el creixement poblacional vagi acompanyat de desenvolupament econòmic sostenible i millores en la qualitat de vida.