La vida al carrer Lepant dies després de l’incendi
Els veïns i negocis afectats encara no han pogut tornar a la normalitat
Els veïns del carrer Lepant es van endur un bon ensurt la matinada del 31 de gener quan una llarga flamarada va emergir dels contenidors ubicats a l’altura del número 20 d’aquest carrer. L’avís es va donar passada la mitjanit i els Bombers van donar per extingit l’incendi vora les 3 hores. No obstant això, els efectes van ser evidents: dos cotxes afectats, el qual un encara estava allí, els contenidors completament calcinats i desperfectes en l’aparador de dos negocis, una perruqueria i una escola de costura, i en els balcons de diversos pisos del bloc número 10 del carrer Pare Gil. Tal com recorda la Montserrat, tresorera de la comunitat del bloc afectat i que viu en el balcó just davant d’on es va originar el foc, «vaig mirar per la finestra i vaig veure una gran flama. Va ser un gran ensurt». «Ens vam tancar i vam esperar als Bombers, nosaltres teníem el foc davant, però els veïns dels pisos de sobre se’ls va omplir de fum. Els era impossible respirar», recorda.
Els desperfectes van arribar a ser tan importants que, segons explica, «els pèrits enviats per la constructora van dir que havien d’avisar a una altra persona». Més d’una setmana després, tan sols els pèrits particulars dels pisos afectats han estat els que han pogut dur a terme la seva tasca, però el bloc i els negocis encara esperen. Pel que fa als veïns, els balcons van quedar molt afectats: els materials de les baranes i els vidres van quedar destrossats, de la mateixa manera que les plantes i diversos objectes que estaven allí. Quant a l’Escola de Moda Olivia, van rebentar els vidres a causa de l’escalfor i va afectar de manera important el local i algunes màquines. «Tinc sort que el local és gran, perquè així he tancat la part afectada i he pogut continuar amb l'activitat amb la resta d’espai. Si no, estaria obligada a tancar», explica la propietària del negoci. Pel que fa als danys en la instal·lació elèctrica, ràpidament els operaris van reparar els desperfectes i la majoria dels veïns ja han recuperat el subministre elèctric i la connexió a Internet.
«Ara estem amb tot el tema d’asseguradores en procés, esperant que els pèrits ens donin una resposta», afegeixen des de l’escola de moda. Una situació similar a la dels veïns del bloc de pisos afectat: «Estem en procés. Hem de fer per Internet tot el tema de reclamació en l’àmbit patrimonial, hem d’anar a Hisenda en uns dies i esperant al pèrit. Esperem tornar com més aviat millor a la normalitat». Ara bé, tant des del negoci com els veïns critiquen l’Ajuntament per la ubicació dels contenidors. «Vaig reclamar a l’Ajuntament l’any 2022, quan ens els van col·locar, una resposta de per què els col·locaven, a més tan a prop del balcó. Si haguessin estat en un altre lloc o deixant una distància més gran potser els desperfectes haurien sigut menors», comenta la Montserrat. Segons explica la tresorera, en el seu moment no va rebre una resposta i, per tant, opina que el consistori és part responsable de l’incident.
