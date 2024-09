Comença la construcció de 132 habitatges de protecció oficial al barri Mas Iglesias de Reus

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimarts ha començat la construcció dels 132 habitatges de protecció oficial al barri Mas Iglesias de Reus. Es tracta d'una promoció que s'ubicarà en un solar de 2.000 metres quadrats del carrer Jaume Vidal i Alcover i que constarà d'un soterrani, d'una planta baixa i sis més de pisos, on el 60% seran de dues habitacions i un 40% de tres.

El projecte ha tingut una inversió de 17 milions d'euros, tres dels quals subvencionats amb fons Next Generation. Les obres s'allargaran durant un any i mig per tenir-los enllestits el juny del 2026. A partir d'aquí, s'espera que unes 450 persones es traslladin als nous immobles. L'alcaldessa Sandra Guaita ha celebrat que la ciutat torni a construir un edifici de lloguer social catorze anys després.

L'Ajuntament de Reus, conjuntament amb representants de l'empresa Llogueralia Reus -creada especialment per a la gestió d'aquest projecte i integrada per Construcciones Rubau i Rubau Concesiones- han col·locat aquest dimarts la primera pedra de la nova promoció de pisos de lloguer social a la ciutat. De fet, fa gairebé catorze anys que no es construeix un nou bloc d'aquestes característiques al municipi, segons ha subratllat Guaita, qui ha recordat que aquesta ha estat una de les grans apostes des que van arribar al govern.

En aquest sentit, ha afirmat que una vegada finalitzi la construcció d'aquests nous habitatges -prevista el juny del 2026- la ciutat comptarà amb 400 pisos de lloguer social. Tot plegat, després que aquest estiu també es fes la compra del primer pis en el marc del protocol d'adquisició d'habitatges per destinar-los a lloguer social, així com la rehabilitació de deu blocs de pisos al barri Fortuny. «Donem resposta amb actuacions concretes a una de les principals preocupacions de la ciutadania com és l'accés a l'habitatge», ha afegit Guaita.

Aposta per les zones comunes

Pel que fa al nou edifici del barri Mas Iglesias, es construiran 132 pisos que s'ubicaran al carrer Jaume Vidal i Alcover número 24. D'aquests, el 60% -78 pisos- seran de 50 metres quadrats útils i comptaran amb dues habitacions, mentre que el 40% restant -54 pisos- seran de 70 metres quadrats útils amb tres habitacions. Tots comptaran amb un espai exterior propi. L'edifici també tindrà espais d'ús comú a cada planta «amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les famílies que hi visquin», segons han remarcat fonts municipals.

La finca compta amb de gairebé 2.000 metres quadrats i té una edificabilitat de més de 12.000 metres quadrats. A més del soterrani, el bloc també tindrà una planta baixa, on podrien ubicar-s'hi diversos establiments. Els usos admesos són comercial, oficines, sanitari-assistencial, educatiu, recreatiu, esportiu i sociocultural.

Finalment, l'arquitecte del projecte, Carlos Jurado, ha subratllat que el bloc s'ha dissenyat seguint els criteris d'eficiència energètica que marca la Unió Europea i, per tant, la coberta estarà plena de plaques solars. «Això ajudarà que la factura dels habitants sigui inferior i que es consumeixi molta menys energia primària no renovable», ha afegit Jurado.

La constitució del dret de superfície s'ha fet per un termini de 75 anys.