Projecten construir més de 100 pisos nous a Reus: entre 30 i 50 seran de protecció oficial
Els domicilis es dividiran en quatre torres i estaran situats al costat de la biblioteca Pere Anguera
L’empresa SB Immobiliària projecta construir més de 100 pisos nous al barri de Mas Iglesias, a Reus, al costat de la Biblioteca Pere Anguera. La promoció es desenvoluparà a quatre torres de planta baixa i sis pisos, i entre els 100 a 138 domicilis previstos, entre 30 i 50 es reservaran per a protecció oficial, tant en venda com de lloguer.
El solar, de 4.672 metres quadrats i delimitat pels carrers Joan Salvat Papasseit, Manuel de Pedrolo, Manuel Hugué i Escultor Juli Antoni, actualment es troba tancat amb una tanca provisional. La planificació busca mantenir la continuïtat dels eixos urbans, creant a més un pas transversal entre els blocs per millorar l’accessibilitat.
La proposta inclou espais comercials més grans que els actuals, amb una zona porxada que permetran més activitat en planta baixa i milloraran la vida del barri. La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el pla amb condicions, i la construcció se’n podrà executar en quatre fases de fins a cinc anys cadascuna després de l’aprovació definitiva.
SB Immobiliària, fundada el 1975 a Tortosa, disposa d'una àmplia experiència a la Costa Daurada i Catalunya, havent desenvolupat promocions a Tarragona, Amposta, Vila-seca, Salou, Sant Carles de la Ràpita i Barcelona. A més d’aquest projecte a Reus, l’empresa treballa actualment en promocions a Figueres i L’Ampolla.
El projecte forma part d’un context de transformació urbana a Mas Iglesias, on també es construeixen 132 pisos de protecció oficial de lloguer a càrrec de Llogueralia Reus, gràcies a un acord públic-privat i finançament Next Generation. Aquests edificis comptaran amb apartaments de dos i tres dormitoris, cuines equipades i accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
Amb aquestes noves promocions, el barri de Mas Iglesias es prepara per a un canvi significatiu, sumant habitatge nou i espais comercials més amplis, mentre es busca revitalitzar la zona i reforçar l’activitat urbana al voltant de la Biblioteca Pere Anguera.