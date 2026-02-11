Judicial
CSIF presenta un contenciós administratiu contra l’Ajuntament
Denuncien incompliments de drets laborals de la Urbana
CSIF obre un procediment judicial en presentar un contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Reus per «reiterats incompliments del conveni col·lectiu» i la «vulneració dels drets laborals del personal municipal». Des de la secció sindical al consistori reusenc alerten que «ja no es pot continuar ocultant» la situació, ja que «l'Ajuntament incompleix de manera sistemàtica el conveni vigent». Segons afirmen, han portat davant de la Justícia diversos incompliments com l'impagament d'indemnitzacions per agressions en acte de servei, retallades en el complement de productivitat, canvis de criteri en el permís parental i incompliments d'equiparacions i millores retributives.
Aquesta denúncia arriba enmig d'un context de negociacions sindicals per l'annex de la Guàrdia Urbana de Reus dins del conveni col·lectiu del personal municipal de l'Ajuntament. Segons CSIF, aquests procediments «posen de manifest una problemàtica estructural en la gestió dels drets del personal municipal». Per aquest motiu, preveuen «utilitzar totes les vies legals disponibles, inclosa la jurisdiccional», com a «mecanisme legítim de defensa del personal de l'Ajuntament de Reus». Des de l'Ajuntament han expressat fins ara la seva voluntat per «continuar treballant» i mantenir les reunions que siguin necessàries sobre aquest tema.