Suspenen l’activitat educativa, universitària i esportiva aquest dijous i també la sanitària no urgent
El Govern, que enviarà un ES-Alert aquesta tarda, demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha anunciat aquest dimecres la suspensió de l’activitat educativa, universitària i esportiva aquest dijous i també la sanitària que no sigui urgent. El Govern demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball, i aquesta tarda celebrarà una nova reunió per valorar si es prenen mesures addicionals.
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ja havia apuntat aquest matí que no es descartava suspendre l’activitat ferroviària. Protecció Civil enviarà un ES-Alert aquest tarda per informar de les mesures que s’aplicaran. La durada de la resolució que signarà el Govern és des de la mitjanit de dijous fins a les 20 hores del mateix dia.
El cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assenyalat que la ventada que es preveu és «de primera categoria» i ha afirmat que el de dijous és «el primer plat». De fet, és el primer cop que es fa ús de l'Es-Alert per un episodi de vent.
Segons ha dit Segalà, l'episodi tindrà dos màxims, el primer serà aquest dijous amb el vent que arribarà a totes les comarques de Catalunya «sense excepció» i el segon serà dissabte. Les ratxes de vent que han començat aquest dimecres han arribat als 140 km/h en zones com el Vallès Oriental o 115km/h. Ja s'ha emès avisos de perill de graus 5 i 6 perquè s'esperen ratxes de més de 90 i 100 km/h durant l'episodi. La ventada, ha remarcat, afectarà tot Catalunya amb més o menys mesura.
Parlon ha demanat extremar la precaució davant d'aquestes previsions meteorològiques i ha advertit que el vent pot causar estralls en zones urbanes per la caiguda d'arbres, fanals o parades de bus, susceptibles de generar incidents a la via pública. A més a més, ha apuntat que les fortes pluges dels darrers dies fan que el terra moll sigui més procliu a l'hora de causar incidents relacionats amb l'arbrat, especialment en entorns urbans i parcs naturals.
«Davant d'això i per garantir que la població rep instruccions clares, aprovarem la resolució que entrarà en vigor aquesta mitjanit i vigent fins a les 20h del 12 de febrer on demanarem a la població que eviti desplaçaments no estrictament necessaris», ha anunciat. Així, recomanen el teletreball a sempre que sigui possible i evitar la mobilitat.
Així, Parlon ha dit que se suspendrà l'activitat educativa, esportiva i universitària de cara a dijous. També suspendran activitat els centres adscrits a les universitats i l'activitat sanitària no urgent. D'altra banda, també es veuran afectades les activitats esportives individuals i col·lectives en espais oberts, parcs naturals i jardins urbans. La consellera ha afegit que demà la situació d'alerta podria passar a emergència pel volum d'incidències que es podrien trobar. En tot cas, a les 17 h es tornarà a reunir el comitè tècnic per veure si cal alguna mesura complementària. Sobre la possible suspensió de l'activitat ferroviària, Parlon ha dit que encara cal preveure com queden les infraestructures.
Avís als municipis
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha avançat també que demanaran als ajuntaments que valorin les activitats previstes de cara el cap de setmana, quan ha de tenir lloc el segon moment màxim de l'episodi de vent. Així, ha demanat que valorin les activitats que tenen previstes i si cal fer canvis o valorar-ne la viabilitat. De la mateixa manera, també ha apuntat que mirin si cal revisar alguns equipaments. Parlon ha afegit que és important que es faci una revisió del mobiliari urbà afectat per les ventades però també dels itineraris de les rues, ja que coincideix que dissabte se celebren rues de Carnestoltes.
Soler també ha recordat que a banda de l'alerta de vent es farà seguiment de la prealerta d'onatge, ja que les onades podrien arribar als 2,5 metres.