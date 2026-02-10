SOCIETAT
Suspenen les funcions del Teatre Fortuny de Reus per motius de seguretat
S’està treballant per reubicar les funcions programades durant el mes de febrer
El Consorci del Teatre Fortuny acorda la suspensió temporal d’activitat per dur a terme les actuacions necessàries per continuar garantint les condicions de seguretat en matèria elèctrica i antiincendis, d’acord amb la normativa. Aquestes mesures ja s’estan treballant i es preveu que estiguin enllestides el més aviat possible.
En aquest mandat, s’ha demanat la redacció d’un Pla Director del Teatre Fortuny per poder identificar les necessitats de l’equipament i una correcta calendarització de les mateixes.
S’està treballant per reubicar les funcions programades durant el mes de febrer en diferents espais de la ciutat. A partir d’aquest dijous es comunicarà la replanificació de les mateixes i, en cas que no sigui possible, es procedirà al retorn de l’import de les entrades venudes.
Alguns dels actes ajornats són 'Revolució', que es portava a terme avui 10 de febrer a les 20:30 hores, 'Concert Solidari Divendres de Carnaval' que tenia lloc el 13 de febrer a les 20:30 hores i el musical 'Gaudí', previst pel 19 de febrer a les 20:30 hores, entre altres actes.