Societat
L'helicòpter del SEM amb base a Móra d'Ebre s'ubicarà a Reus fins disposar del nou heliport
Rubén Biarnés ha explicat que l'incident de vol a Garcia de fa unes setmanes "ha accelerat" aquest escenari
L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés, ha anunciat que l'helicòpter del SEM amb base a Móra d'Ebre es traslladarà de forma "provisional" a les instal·lacions del 112 de Reus mentre no es trobin uns terrenys adequats i s'habiliti el nou heliport previst al municipi.
Segons ha explicat el mateix Biarnès, l'incident de vol amb uns cables elèctrics que va tenir lloc fa unes setmanes a Garcia "ha accelerat" aquesta decisió. Ha avançat que la Generalitat "està treballant per rescindir el contracte" amb l'empresa Eliance i que "la nova companyia" que es faria càrrec del servei vol "traslladar" l'aparell a Reus fins disposar de les noves instal·lacions. Biarnès ha avançat que el consistori disposa ja de quatre noves possibles ubicacions.
El trasllat es faria, segons l'alcalde, per un tema estrictament "tècnic" i donar compliment a la "normativa", atès que les instal·lacions actuals no serien del tot adequades. El "compromís" del Departament de Salut, segons Biarnès, és que aquesta ubicació provisional al complex del 112, entre Reus i Tarragona, finalitzarà un cop estigui construïda i operativa la nova superfície prevista a Móra d'Ebre. La planificació de la Generalitat preveia disposar del nou heliport l'any 2027.
Durant les últimes setmanes, els grups polítics de l'oposició municipal i sindicats com la UGT han criticat el govern municipal pel retard del govern municipal a l'hora de cedir a la Generalitat uns terrenys tècnicament viables per començar les obres del nou heliport. L'alcalde ha assegurat que assumeix la resolució d'aquest "reptes estratègic" per al municipi "amb la màxima urgència".
Segons ha recordat, el govern municipal segueix treballant amb els departaments de Territori i Salut en l'estudi de viabilitat dels nous emplaçaments al marge dels ja previstos. Es busquen terrenys ben comunicats i prop de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Caldrà arribar a un acord amb els propietaris o expropiar-los.
El fet que algunes d'aquestes ubicacions es trobés al polígon industrial de la Verdeguera, condicionant la seva ampliació, o proper a habitatges els convertiria en poc idonis. A tot això, se sumen condicionants geogràfics i climàtics, com la presència de boira durant molts de dies a l'hivern.