Societat
Construir la ciutat entre tots
El govern municipal enceta les visites i reunions del programa 'L'alcaldessa als barris'
Cada veu és única: té un timbre intransferible, distintiu, i aporta un tret diferencial. Per això, l’Ajuntament de Reus vol escoltar-les totes perquè la ciutat avanci amb la suma d’idees i mirades del global de la població. «La ciutat és de tothom i el que fem és intentar treballar cercant l’equilibri perquè tothom que hi viu se senti a gust», compartia Sandra Guaita amb el tret de sortida del programa L’alcaldessa als barris. El barri Fortuny va ser el primer a rebre la carpa, que va captar l’atenció de més d’una vintena de persones. La iniciativa es plantarà avui al carrer d’Astorga i demà assolirà el barri Juroca.
El projecte consisteix a apropar-se a la ciutadania per compilar les seves propostes i suggeriments. Això no obstant, els tècnics municipals i membres de l’equip de govern no hi estan quiets, sinó que recorreran l’entorn buscant el contacte directe amb ciutadans, entitats i institucions. L’Escola Marià Fortuny va obrir les portes a Guaita i la regidora d’Educació i Ciutadania, Pilar López, en la primera reunió amb el sector educatiu. La idea era compartir «projectes pensats, coses per fer conjuntament, i com des de l’Ajuntament es pot fer perquè llueixi més», declarava la batllessa abans de començar. La directora del centre, Elisenda Gil, no tardaria a compartir desitjos: «Fer que l’escola formi part del barri». «Que no sigui una escola aïllada», prosseguí. Va proposar desenvolupar activitats conjuntes amb els centres cívics, ja que costa que les famílies hi pugin. «Volem integrar aquí, empoderar les famílies», s’explicava al centre. Guaita va estar-hi d’acord: es pretén col·laborar per impulsar la integració en el conjunt del barri. Una de les propostes va ser obrir la biblioteca de l’escola a la comunitat un dia a la setmana.
Reunió
La direcció ha quedat encantada amb el nou pati, «però per què ens van deixar aquesta porta així?», preguntava Gil en recórrer-lo. Hi resta una porta metàl·lica, situada enmig del no-res. És la porta màgica. Per acabar de completar l’àrea, la comunitat educativa anhela col·locar-hi aules exteriors, amb un parell o tres de casetes. Des de l’AFA, es demanava «inversió» per substituir les finestres del menjador i revisar l’estat de les calderes. L’alumnat també estigué present en la reunió. Els seus representants van comprometre’s a cuidar el pati; van dir que s’han establert unes normes de comportament. A més, van aprofitar l’ocasió per sol·licitar que s’apugés la pressió de l’aigua perquè el corrent «no arriba gaire bé a dalt».
Entre les persones que van intercanviar paraules amb la batllessa, hi havia detractors de la Zona de Baixes Emissions. «Està bé perquè també és una zona per informar; hi ha molt de desconeixement, hi ha coses que ens han traslladat que no són així, i explico què passa realment amb la ZBE», compartia Guaita. La neteja dels carrers o com es pot promoure al barri el comerç i la promoció econòmica van ser exemples de les preocupacions compartides.