CULTURA
La Víbria de Reus participarà a la cercavila històrica de Barcelona
L’acte, que commemora els 425 anys de tradició, comptarà amb elements documentats des de 1601 i diversos gegants i figures festives del país
La Víbria de Reus desfilarà el proper 15 de febrer a Barcelona en una cercavila única dins les Festes de Santa Eulàlia, que reunirà elements tradicionals documentats l’any 1601 i ja presents a les Festes de Canonització de Sant Ramon de Penyafort.
L’acte començarà a les 18 h a la plaça de Sant Josep Oriol i finalitzarà a la plaça Sant Jaume, on es realitzaran els balls de lluïment amb la participació del Ball de Diables de Barcelona-Revenedors, Drac de Vilafranca del Penedès, Ball de Cavallets de Lleida, Mulassa de Tarragona, Àliga de Mataró, Gegants de Vilafranca del Penedès i els amfitrions, els Gegants del Pi. La Víbria de Reus serà acompanyada excepcionalment pels dolçainers Tresmall, fora del seu territori habitual, per la importància protocol·lària de la sortida.
