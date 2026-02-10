CULTURA
Els Premis Òrbita tornen al Teatre Bartrina el 20, 21 i 22 de febrer
El certamen comptarà amb participacions i propostes internacionals
El Teatre Bartrina de Reus acollirà la quarta edició del Concurs Premis Òrbita de dansa contemporània els dies 20, 21 i 22 de febrer. Aquest projecte és organitzat amb la col·laboració del Consorci del Teatre Bartrina, de l'Escola de Dansa del Centre de Lectura i de l'Institut Municipal Reus Cultura amb la voluntat de promoure la dansa en tots els seus àmbits. A través de les seves edicions l'objectiu ha estat servir com a via de projecció per als professionals d'aquest sector artístic per tal de divulgar el seu art. A més, com a novetat d'enguany s'impartiran nou classes magistrals amb els membres del jurat, amb més de 140 inscrits, i es faran dos laboratoris, el resultat dels quals es podrà veure al Saló Noble del Palau Bofarull.
Els Premis compten amb tres categories, diferenciades en funció de si el participant és amateur o professional. En primer lloc, per a la formació de joves amateurs per tal que puguin orientar-se cap a la professionalització hi haurà el Concurs Amateur, oferint-los els recursos que els permetran evolucionar en l'art de la dansa contemporània. El concurs és a partir dels 6 anys en les modalitats de solos, duos i grupals i, enguany, s'han presentat més de 220 coreografies amb participacions de Catalunya, Espanya i Itàlia.
En segon lloc, hi haurà el Concurs Coreogràfic Professional, creat per professionals que puguin mostrar les seves últimes creacions. A més del jurat, hi haurà programadors teatrals que podran premiar les coreografies oferint-los la possibilitat de participar en festivals i esdeveniments culturals. S'han presentat més de 28 propostes i han estat seleccionades 8 d'internacionals. Finalment, el concurs Performance, en què la proposta que surti guanyadora participarà en la pròxima edició del Festival COS 2026. De les 15 propostes internacionals rebudes se n'han seleccionat 7.
Com a prèvia del concurs, alguns participants dels Premis ballaran a diferents aparadors del centre de Reus el dilluns 16 de febrer. La ruta començarà al vestíbul de l'Ajuntament de Reus a les 11 hores i es desplaçaran cap a la botiga Intecat, Casa Pujol, Jofré i Rosa Lucas. Els laboratoris coreogràfics tindran lloc de 15.30 a 18.15 hores del divendres 20 de febrer, mentre que el Concurs Performance tindrà lloc aquell mateix dia a les 19.15 hores al Saló Noble del Palau Bofarull.
Pel que fa al Concurs Amateur i el Certamen Coregràfic Professional es desenvoluparan dissabte i diumenge 21 i 22 de febrer al Teatre Bartrina a partir de les 9 hores. Els directors artístics dels Premis Òrbita d'enguany són Teresa Aguadé, Juny Cases i Hector Tarro i el jurat del certamen estarà format per Roberto Olivan, Diego Sinniger, Asun Noales i Emili Gutiérrez.