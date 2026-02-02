COMERÇ
Aquestes són les noves botigues que estan transformant el centre de Reus
El centre de Reus viu un moment d’intensa renovació comercial i gastronòmica
El centre de Reus viu un moment d’intensa renovació comercial i gastronòmica. En els darrers mesos, més d’una desena de nous negocis han obert —o estan a punt de fer-ho— als principals carrers del nucli urbà, consolidant una tendència clara, ja que quan un local tanca, no triga en reobrir amb una nova proposta.
Cafeteries, fleques i restaurants han agafat el relleu d’establiments que han baixat la persiana recentment, donant lloc a un nou mapa comercial al centre de la ciutat. Vivari, La Espiga Pan & Café, Golossa Cakery, DItaly, Midtown, Farinus, Va de Croissant, El Mestral, Burguitos, Compà Calabrese, Thaiger Thai, Què Bo És són els comerços que s’han incorporat a l’oferta del centre.
Reus
El restaurant de menjar ràpid que obrirà a Reus: té un local molt popular a Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Així doncs, l’adeu de marques com Farggi, Virginias, Dogos o l’Absis no ha deixat temps per al comiat, ja que, en qüestió de setmanes, les obres s'han iniciat als locals per preparar-se per a la instal·lació dels seus nous hostes. Des de l’Associació d’Empreses d’Hostaleria (AEH) de Reus, el seu president, Víctor Perales, constata que la demanda de locals és constant.
«Quan es tanca un local, no triga en tornar a obrir-se, hi ha molta demanda», afirma. Un dinamisme que atribueix al caràcter comercial de la ciutat i al flux continu de persones que es mou pel centre. «Reus sempre ha estat una ciutat molt viva i això fa que la gent de fora es fixi en ella per implantar el seu negoci», assenyala.
Entre les noves obertures destaquen projectes que aposten per propostes molt concretes i especialitzades. És el cas de La Espiga Pan & Cafè, que combina producte colombià amb hàbits locals, o Golossa Cakery, especialitzada en cheesecakes i cookies. També s’han sumat conceptes de cuina italiana, street food o gastronomia internacional, ampliant la varietat i reforçant l’atractiu del centre.
No obstant, aquest auge d’obertures conviu amb un escenari complex. Perales adverteix que els marges de benefici s’han reduït notablement a causa de l’increment dels costos, els lloguers, les exigències normatives i la falta de personal qualificat. «No tot són flors i violes», subratlla, i recomana analitzar bé cada projecte abans d’invertir per evitar tancaments prematurs.
Reus
La mítica bodega de Reus que evita el tancament gràcies a un relleu inesperat
Sergi Peralta Moreno
Per això, des del sector es defensa la necessitat d’acompanyar els nous emprenedors i fomentar projectes viables i diferenciats que puguin consolidar-se en el temps. Mentrestant, el centre de Reus continua sumant noves persianes aixecades i confirmant el seu paper com un dels principals pols comercials i gastronòmics del territori.